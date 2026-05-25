Congreso Nacional recibe nómina oficial de 24 candidatos para sustitutos del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Selección Legislativa del Congreso Nacional presentó formalmente la moción con la nómina final de candidatos propuestos para integrar, en condición de sustitutos, el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ).

El documento oficial marca el cierre definitivo del proceso de evaluación y selección de los profesionales que aspiran a dar soporte institucional a los máximos organismos electorales del país.

​La lista remitida al pleno de diputados consta de 24 profesionales del derecho y las ciencias sociales, distribuidos equitativamente en dos listados de 12 candidatos por cada institución.

Estos perfiles superaron las distintas fases de audiencias públicas y entrevistas técnicas, quedando ahora a completa disposición de las fuerzas políticas para el debate parlamentario general.

​A partir de este momento, el escenario se traslada a las negociaciones de las bancadas mayoritarias en el hemiciclo.

Al requerirse una mayoría calificada de 86 votos para su aprobación constitucional, la votación definitiva no tiene una fecha fija y quedará supeditada a los consensos y al "blindaje" normativo que las principales fuerzas políticas logren amarrar para el próximo proceso electoral.

​Mientras las negociaciones avanzan tras bambalinas, las autoridades parlamentarias han reiterado que no cederán ante presiones ni caprichos particulares, garantizando que la elección final priorice la idoneidad y el fortalecimiento democrático.

Los candidatos incluidos en la nómina final representan una diversidad de trayectorias que ahora esperan el visto bueno definitivo del poder legislativo.