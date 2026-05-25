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Congreso Nacional recibe nómina oficial de 24 candidatos para sustitutos del CNE y TJE

Con la presentación de los 24 aspirantes al CNE y TJE, el Congreso Nacional cierra la fase de evaluación para dar soporte a las entidades electorales

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 16:57

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Selección Legislativa del Congreso Nacional presentó formalmente la moción con la nómina final de candidatos propuestos para integrar, en condición de sustitutos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El documento oficial marca el cierre definitivo del proceso de evaluación y selección de los profesionales que aspiran a dar soporte institucional a los máximos organismos electorales del país.

Nombramientos en el CNE y TJE dependerán de reformas electorales

​La lista remitida al pleno de diputados consta de 24 profesionales del derecho y las ciencias sociales, distribuidos equitativamente en dos listados de 12 candidatos por cada institución.

Estos perfiles superaron las distintas fases de audiencias públicas y entrevistas técnicas, quedando ahora a completa disposición de las fuerzas políticas para el debate parlamentario general.

​A partir de este momento, el escenario se traslada a las negociaciones de las bancadas mayoritarias en el hemiciclo.

Al requerirse una mayoría calificada de 86 votos para su aprobación constitucional, la votación definitiva no tiene una fecha fija y quedará supeditada a los consensos y al "blindaje" normativo que las principales fuerzas políticas logren amarrar para el próximo proceso electoral.

​Mientras las negociaciones avanzan tras bambalinas, las autoridades parlamentarias han reiterado que no cederán ante presiones ni caprichos particulares, garantizando que la elección final priorice la idoneidad y el fortalecimiento democrático.

Los candidatos incluidos en la nómina final representan una diversidad de trayectorias que ahora esperan el visto bueno definitivo del poder legislativo.

1. ​German Oswaldo Altamirano Díaz

2. ​Alex Reinaldo Baquis Corea

3. ​Yovanny Dubón Tróchez

4. ​Eduardo Enrique Fuentes Cálix

5. ​Alfredo Enrique Laínez Álvarez

6. ​German Edgardo Leitzelar Hernández

7. ​Walter Jeremías López Flores

8. ​Kenneth Rolando Madrid Chinchilla

9. ​Fátima Patricia Mena Baide

10. ​Santos Roberto Peña Enamorado

11. ​Yahve Salvador Sabillón Cruz

12. ​Aixa Gabriela Zelaya Gómez

​Candidatos propuestos al Tribunal de Justicia Electoral (TJE):

1. ​Claudia Lizeth Aguilera Granera

2. ​Idulio Melquiades Alonzo Medina

3. ​Félix Antonio Ávila Ortiz

4. ​Olimpia Astrid Bustillo Vijil

5. ​Karen Yohana Guandique Estrada

6. ​Arístides Mejía Carranza

7. ​Wilfredo Méndez Gonzáles

8. ​Laura Victoria Salgado Carías

9. ​Mario Amílcar Portillo Contreras

10. ​Agapito Alexander Rodríguez Escobar

11. ​Mariano Torres Flores

12. ​Gustavo Adolfo Zavala Umanzor

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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