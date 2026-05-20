Comisión de Selección alcanza un 90% de consenso en la lista de candidatos para el CNE y TJE

La Comisión Especial multipartidaria reportó haber alcanzado un elevado nivel de coincidencia en la integración de la nómina final de 24 autopostulantes que será presentada formalmente el próximo lunes 25 de mayo, a pesar del tenso clima político que impera en el palacio legislativo.

Tegucigalpa, Honduras. - El proceso para la selección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entra en su recta final con importantes avances, aunque con un panorama incierto en el pleno del Congreso Nacional.

Tras intensas jornadas de negociación que incluyeron dos vías de diálogo diferenciadas, una técnica a nivel de la comisión y otra estrictamente política encabezada por la presidencia del Congreso Nacional con los liderazgos de Libre y el Partido Liberal, los evaluadores lograron unificar criterios basados en las audiencias públicas y las hojas de vida de los aspirantes.

No obstante, la reciente decisión de la bancada de Libre de retirarse de las actividades de las comisiones en señal de protesta siembra dudas sobre la asistencia de sus representantes a la firma final del dictamen.

​“Yo diría que un 90% están consensuados los nombres de los que hicieron buena audiencia pública, buena trayectoria de vida, buena hoja de vida”, manifestó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Selección.

​De acuerdo con los detalles brindados por el presidente de la comisión de selección, las fuerzas políticas ya han amarrado el consenso en al menos 19 de los 24 perfiles que integrarán la lista final, la cual combina a profesionales impulsados por la sociedad civil con representantes del Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación.

Rivera Callejas precisó que el disenso se mantiene en apenas cinco o seis nombres, una brecha que esperan cerrar en la reunión definitiva convocada para el lunes a las 12:00 del mediodía.

​A pesar del optimismo en la conformación de la nómina de candidatos, el panorama para la votación final en el hemiciclo es completamente distinto.

El parlamentario aclaró que la entrega del listado no se traducirá en una elección inmediata de las vacantes definitivas, puesto que los acuerdos políticos necesarios para alcanzar la mayoría calificada dentro del pleno parlamentario se encuentran estancados.

​“En la lista de los 24 hay un 90% ya de consenso. Para elegir en el pleno creo que no hay ni un 50% de consenso hay”, diferenció Rivera, advirtiendo que el nombramiento de los nuevos consejeros y magistrados demorará un mínimo de dos semanas.