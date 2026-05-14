Comisión Especial analizará la próxima semana reformas contra el boicot electoral

Tegucigalpa, Honduras.- ​El proceso de selección de las nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entró en una nueva etapa de definiciones en el Congreso Nacional. Tras aprobarse la prórroga hasta el próximo 25 de mayo, la Comisión Especial de Selección anunció que la nómina final de postulantes no será de 18, como se contempló inicialmente, sino que se ampliará a 24 ciudadanos. Este ajuste busca ofrecer opciones para las posibles licencias que soliciten las dos consejeras del CNE.

La ampliación del listado coincide con la instrucción de la presidencia del Congreso Nacional de integrar un paquete de reformas electorales que sirvan como blindaje para los próximos comicios. Estas modificaciones legales, que surgen tras los cuestionamientos derivados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, pretenden corregir las falencias operativas que permitieron parálisis institucionales y falta de quórum en los entes encargados de la custodia del voto. ​"Se nos informó por parte del presidente que se iba a pedir un plazo más hasta el 25 de mayo; ya no podemos pedir más prórrogas y el listado se va a sumar con seis personas más para tener 24 candidatos que serán presentados a la junta directiva y luego al pleno para su votación", explicó Fernando Castro, diputado y miembro de la Comisión Especial de Selección. ​Aunque la elección de los funcionarios y la aprobación de las reformas son temas legislativos distintos, existe una clara intención de que las nuevas reglas de juego estén sobre la mesa antes de que los magistrados y consejeros asuman sus cargos. La Comisión Especial trabajará de forma conjunta con la Comisión de Asuntos Electorales para analizar el contenido de las propuestas, las cuales se espera sean discutidas a inicios de la próxima semana.

​"Nos pidieron una ayuda para analizar, discutir y poder introducir unas reformas electorales que quieren que se sometan al pleno la otra semana; creo que nos podemos reunir lunes o martes para poderlas discutir y asesorarnos bien de qué es lo que se quiere", detalló el legislador del Partido Liberal de Honduras. ​El enfoque primordial de estas reformas es evitar que se repitan los escenarios de incertidumbre que marcaron el último proceso electoral. Entre los puntos que se pretenden estudiar destaca la obligatoriedad de los funcionarios de asistir a las sesiones y la agilización de la toma de decisiones, evitando que la falta de unanimidad se convierta nuevamente en un mecanismo de boicot. El diputado enfatizó que el análisis será exhaustivo para entregar al país una normativa que fortalezca la institucionalidad.​"Estamos esperando que nos pasen las propuestas para leerlas y estudiarlas; son temas electorales que han sido muy sonados después de las últimas elecciones generales del año pasado, y lo que queremos es darle lo mejor al país", sostuvo Castro.