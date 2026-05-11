Bancadas aún sin consenso para integrar órganos electorales

El escenario legislativo se mantiene bloqueado debido a la falta de acuerdos sobre las cuotas de poder y la integración de perfiles independientes.

Con el plazo al límite para entregar las nóminas de postulantes, la Comisión Especial del Congreso Nacional baraja la posibilidad de presentar una lista más robusta de lo previsto inicialmente.

Tegucigalpa, Honduras.- La elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE) entra en una etapa aguda de definiciones sin que las fuerzas políticas hayan logrado amarrar los 86 votos necesarios .

A pesar de haber concluido las audiencias públicas, el consenso para la mayoría calificada sigue siendo un objetivo lejano, lo que obliga a los diputados a considerar una nómina de candidatos más amplia que permita destrabar la parálisis antes de que finalice la semana.

"Esperamos entregar la lista el día de mañana martes y si no es posible, tenemos hasta el miércoles todavía, la comisión ha sido convocada para mañana a las 2:00 de la tarde", expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión Especial de Selección.

La comisión ya procesó las hojas de vida y los resultados de 53 audiencias públicas para filtrar a los mejores perfiles.

El proceso se encuentra ahora en la fase de exclusión e inclusión basada en méritos, transparencia y trayectoria, un filtro riguroso antes de que el listado pase a la Secretaría del Legislativo para ser sometido a la consideración del pleno.

Un factor determinante que inflaría la lista final es la posible solicitud de licencias por parte de las actuales consejeras propietarias del órgano electoral.

Si estas ausencias se formalizan para representar al país en el exterior, el Congreso deberá nombrar interinatos adicionales, lo que obligaría a seleccionar más nombres de la base de candidatos que ya completó el proceso de audiencias.

"Originalmente eran seis para el CNE, ahí hay dos puestos libres, pero si llegara la solicitud de licencia de las heroínas de la democracia, Ana Paola Hall y Cossette López, aumentaríamos seis más", explicó Rivera Callejas.

Esta ampliación de la lista no estaba contemplada en el diseño inicial, pero se fundamenta en una reforma legal reciente sobre el uso de licencias. En primera instancia la lista era de 18 postulantes para el CNE y TJE, pero ahora será de 24.

La intención es que cualquier puesto vacante, aunque sea temporal, sea ocupado por ciudadanos que ya superaron el escrutinio de la Comisión Especial, garantizando que los interinatos no queden fuera del marco de la evaluación técnica.

En cuanto a la integración partidaria, se busca proyectar una imagen de equilibrio para evitar el rechazo de las bancadas opositoras. La nómina final presentaría una variedad entre perfiles vinculados a las principales fuerzas políticas y ciudadanos sin filiación partidaria conocida.

"La lista va a incluir a miembros de todos los partidos políticos y gente que no tiene partido político", enfatizó el presidente de la comisión.

A pesar de la apertura de la lista, el mayor obstáculo sigue siendo la matemática legislativa. La percepción de que el proceso es un montaje político ha sido una constante, pero la actual imposibilidad de reunir los votos suficientes sugiere que las negociaciones están lejos de cerrarse, desestimando los rumores de acuerdos previos bajo la mesa.

En la práctica, ningún candidato cuenta hoy con el respaldo necesario para ser electo, lo que mantiene el proceso en un punto muerto.

La decisión final recaerá en el voto eminentemente político de los 128 diputados, quienes deberán decidir entre la idoneidad técnica o el peso de las lealtades partidarias.

"Al final van a votar los diputados que es eminentemente político, pero si usted me pregunta a mí, en estos momentos no ninguno de los postulantes llega a 86", reveló el diputado.

La división interna en el Partido Liberal también juega un papel clave, con una facción dispuesta a ceder espacios a Libertad y Refundación (Libre) y otra que presiona por el nombramiento de figuras independientes.

Esta fragmentación impide que se consolide un bloque sólido que facilite la elección de las autoridades electorales.

Actualmente, las dos tendencias principales en el Congreso están estancadas, ya que ninguna logra convencer a la totalidad de los parlamentarios.

Esta falta de cohesión asegura que la incertidumbre sobre quiénes ocuparán las vacantes en el CNE y TJE se mantenga hasta el último minuto.

"Ninguna de las dos posiciones, la de Libre o la independiente llega a los 86 votos", aseguró Rivera Callejas.