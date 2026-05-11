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Nasry Asfura: “Me cuentan los días, pero han pasado décadas y no se han resuelto muchos problemas”

Nasry Asfura envió un mensaje a los que han cuestionado su gobierno en los primeros 100 días de mandato

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 15:13
Nasry Asfura: “Me cuentan los días, pero han pasado décadas y no se han resuelto muchos problemas”

Nasry Asfura agradeció al FMI luego de su visita y reunión en Casa de Gobierno.

Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura brindó declaraciones en Casa Presidencial tras la reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los personeros del FMI realizaron la cuarta y quinta revisión, por lo que se espera que en el mes de junio se brinde un informe preliminar en Washington y que Honduras acceda a unos 240 millones de dólares.

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El jefe de Estado precisó que "estamos cerrando una etapa de revisión de gobiernos anteriores y de nuestro gobierno en los primeros meses, una evaluación con todas las medidas en cuanto al trabajo que se ha hecho de parte de Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, SAR y todas las instituciones que tienen que estar sincronizadas".

Asfura enfatizó que se debe "dar esa seguridad para que venga la inversión y en este viaje que tuve a Los Ángeles hubo muchas reuniones para que vengan a invertir a Honduras".

En cuanto a las críticas que ha enfrentado en el génesis de su mandato, respondió: "No es fácil para el gobierno administrar lo que hoy estamos administrando".

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Sostuvo que muchas personas han hecho un balance de sus primeros 100 días de gobierno y afirmó que los problemas de Honduras no se han resuelto en décadas.

"Hoy tal vez varias personas no pueden percibir lo que está sucediendo ahora, pero el tiempo va a dar razón de todos los pasos que estamos dando. Así como me cuentan los días, pero han pasado décadas y no se han resuelto muchos problemas de Honduras".

Finalmente apuntó: "No nos engañemos, los problemas de Honduras no los vamos a resolver en 100 días, pero sí tienen un equipo serio que sabe cómo sacar a Honduras hacia adelante".

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Visita

El personal técnico del Fondo Monetario Internacional y las autoridades hondureñas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre políticas y reformas para completar las cuartas y quintas revisiones de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

La aprobación de las revisiones por parte del directorio ejecutivo del FMI, prevista para fines de junio de 2026, permitiría un desembolso de aproximadamente $245 millones.

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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