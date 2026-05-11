Nasry Asfura: “Me cuentan los días, pero han pasado décadas y no se han resuelto muchos problemas”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura brindó declaraciones en Casa Presidencial tras la reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los personeros del FMI realizaron la cuarta y quinta revisión, por lo que se espera que en el mes de junio se brinde un informe preliminar en Washington y que Honduras acceda a unos 240 millones de dólares.

El jefe de Estado precisó que "estamos cerrando una etapa de revisión de gobiernos anteriores y de nuestro gobierno en los primeros meses, una evaluación con todas las medidas en cuanto al trabajo que se ha hecho de parte de Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, SAR y todas las instituciones que tienen que estar sincronizadas". Asfura enfatizó que se debe "dar esa seguridad para que venga la inversión y en este viaje que tuve a Los Ángeles hubo muchas reuniones para que vengan a invertir a Honduras". En cuanto a las críticas que ha enfrentado en el génesis de su mandato, respondió: "No es fácil para el gobierno administrar lo que hoy estamos administrando".

Sostuvo que muchas personas han hecho un balance de sus primeros 100 días de gobierno y afirmó que los problemas de Honduras no se han resuelto en décadas. "Hoy tal vez varias personas no pueden percibir lo que está sucediendo ahora, pero el tiempo va a dar razón de todos los pasos que estamos dando. Así como me cuentan los días, pero han pasado décadas y no se han resuelto muchos problemas de Honduras". Finalmente apuntó: "No nos engañemos, los problemas de Honduras no los vamos a resolver en 100 días, pero sí tienen un equipo serio que sabe cómo sacar a Honduras hacia adelante".

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