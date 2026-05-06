Nasry Asfura reafirma que la relación con EE UU le conviene a Honduras

California, Estados Unidos.- El presidente Nasry Asfura participó este miércoles 6 de mayo en el panel “Construyendo prosperidad compartida” en Estados Unidos, evento parte de la Conferencia Global Milken Institute 2026. Esta invitación que atendió Asfura es uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de economía, inversión, salud y desarrollo global.

Durante su participación, el jefe de Estado afirmó que Honduras debe priorizar sus relaciones con socios como Estados Unidos y la Unión Europea. “Debemos saber quiénes son nuestros socios y quiénes le convienen a nuestro país, dónde debemos apuntar y hoy Estados Unidos lo es. Tenemos unos dos millones de hondureños en este país y no me puedo olvidar de España donde tenemos unos 300 mil hondureños”, indicó. El presidente abonó que se debe “generar confianza en el país y buscar quiénes son los verdaderos socios, con la Unión Europea mantenemos una balanza comercial sostenible”. Nasry Asfura adujo que “estoy enfocado en el tema de salud, educación e infraestructura porque un país sin infraestructura no hay manera de que pueda salir adelante. Es una mezcla de varias cosas”.