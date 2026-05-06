Por intentar violar a estudiante capturan a un hombre en San Francisco de Coray

Valle, Honduras.– Por intentar violar a una adolescente, cuando ésta salía de su colegio, un joven fue capturado en la aldea Portillo Colorado, del municipio de San Francisco de Coray, en el departamento de Valle. El intento de violación se registró alrededor de las 11:00 de la mañana del marte -5 de mayo-, cuando la menor de edad se dirgía hacia su casa en la aldea Talpetate, siempre en San Francisco de Corar, minutos después de haber salido del Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle, en Talpetate. Cuando caminaba por una de las calles de la citada comunidad, fue interceptada por un hombre, quien tenía el rostro cubierto con un gorro pasamontañas y con un cuchillo en la mano.

Al verlo, la jovencita comenzó a correr, presa del temor por lo que el desconocido -hasta ese momento- pudiera hacerle a su integridad física. El encapuchado le gritó en repetidas ocasiones: que no corriera, que iba abusar de ella, y que si no accedía, la iba a matar.

El hombre logró alcanzar a la estudiante, la tomó de los brazos y la lanzó al suelo, la sujetó con fuerza, le quitó la camisa y le bajó su falda colegial, para luego tocarle sus partes intimas. En el forcejeo, el aberrado le asestó golpes en la cabeza, pero ella logró quitarle el puñal y también el pasamontañas, reconociondo plenamente de quién se trataba.



Lo identificó

El sujeto, ya descubierto, le arrebató de las manos el teléfono celular a la adolescente, para luego huir del lugar. La afectada llegó a us casa y posterior a eso interpusieron la formal denuncia en la Policía Nacional.