Sala Constitucional sobresee amparos en caso contra la exfiscal Francia Medina

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió sobreseer dos recursos de amparo interpuestos en el marco del proceso penal instruido contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, informó este martes el Poder Judicial.

El sobreseimiento implica que el tribunal dio por terminado el análisis de los recursos constitucionales sin pronunciarse sobre el fondo de los reclamos presentados por la defensa.

De acuerdo con una nota oficial, los recursos estaban relacionados con resoluciones emitidas por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, en Cortés, dentro de la causa judicial que enfrenta Medina Martínez por supuestos delitos vinculados al manejo de documentos públicos y otros ilícitos contra la administración pública.

Según el comunicado, uno de los recursos fue presentado en 2025 y el segundo en 2026 por la defensa de la imputada. Ambos cuestionaban decisiones adoptadas por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula.

En el primer caso, registrado bajo el expediente de amparo número 1293-2025, la defensa impugnó una resolución emitida el 23 de septiembre de 2025, mediante la cual se declaró inadmisible un recurso de hecho presentado por la representación legal de Medina Martínez.

La defensa alegó presuntas vulneraciones al derecho de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional determinó sobreseer el recurso al considerar que ya existía un pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los puntos planteados.

Asimismo, la Sala resolvió sobreseer el recurso de amparo número 226-2026, interpuesto contra una resolución emitida el 20 de enero de 2026 por la misma Corte de Apelaciones Penal. En este caso, la defensa cuestionaba el rechazo de un incidente de nulidad absoluta relacionado con supuestas violaciones a la competencia objetiva y al principio del juez natural.

La Sala concluyó que los argumentos expuestos correspondían a aspectos de legalidad ordinaria y no a violaciones directas de naturaleza constitucional. También señaló que continuar con el trámite del amparo generaría una dilación innecesaria en el desarrollo del juicio principal.

El Poder Judicial explicó que el sobreseimiento en materia constitucional implica dar por terminado el proceso sin emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la acción planteada, al considerar que no procede continuar el trámite o que no existe una lesión constitucional actual que reparar.

La causa penal contra Francia Sofía Medina Martínez incluye acusaciones por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción y destrucción de documentos en custodia, uso de información privilegiada y falsificación de documentos públicos, entre otros, según la información divulgada por el Poder Judicial.