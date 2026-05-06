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¿Él era el objetivo? Revelan por qué habrían asesinado a Favio Padilla en SPS

Autoridades policiales revelaron nuevos detalles del crimen de Favio Padilla, un emprendedor que fue asesinado junto a su madre frente a un centro educativo. Esto dijeron

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 14:01
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Tras haberse registrado el crimen de Favio Padilla e Isidora Padilla en San Pedro Sula, las autoridades iniciaron las investigaciones para dar a conocer las posibles causas de este asesinato que hoy deja en luto a una familia.

 Foto: Redes sociales
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Favio Ismael Sarmiento Padilla era un reconocido zapatero que salió la tarde del martes -5 de mayo- a realizar una entrega de calzado acompañado de su madre, Isidora Padilla, cuando fue interceptado por hombres a bordo de un vehículo negro tipo turismo.

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El ataque armado ocurrió frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la décima calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés.

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Versiones brindadas por la familia de la víctima indican que Favio e Isidora, quienes iban a pasar juntos el Día de la Madre —conmemoración celebrada este domingo 10 de mayo— se dirigían a Santa Bárbara a entregar el pedido, pero no lograron llegar.

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De acuerdo con la versión preliminar, ambos se iban con normalidad a entregar un pedido, cuando fueron interceptados por sujetos armados que comenzaron a disparar en contra del automóvil en el que viajaban.

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Uno de los testigos relató que “ellos ya habían detectado que lo venían siguiendo, venían saliendo de la Departamental de Educación de Cortés, cuando los interceptaron, les dispararon y salieron buscando la salida del segundo anillo. Un hombre se bajó e hizo varias detonaciones”.

Foto: EL HERALDO
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El portavoz de la DPI en el norte del país, Noé Pérez, confirmó que el objetivo del ataque armado habría sido el joven emprendedor y explicó el posible móvil del crimen.

 Foto: EL HERALDO
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"Él (Favio) era originario del sector de Olancho, tenía aproximadamente 20 años de habitar acá en un sector de San Pedro Sula aledaño de donde sucedió este hecho", inició diciendo.

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Continuó: "La madre andaba de visita desde el sector de Olancho. Por ello, acá el objetivo de los sujetos o sujeto que realizó esta actividad delictiva sería el joven (Favio)".

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Pérez también reveló que Favio Ismael Sarmiento habría sido asesinado por una supuesta pelea de territorio entre grupos delictivos.

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"En este caso, ya los avances significativos que tienen los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones podrían apuntar a pelea entre estructuras criminales que operan en este sector", precisó el portavoz policial.

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Pese a que la hipótesis preliminar del caso apunta a ese móvil, Pérez destacó que de momento no pueden confirmar si el joven habría sido parte de alguna de estas estructurales.

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"Todo podría relacionarse a estas estructuras criminales que se disputan territorio y, en algunos casos, peleas de territorio por el tráfico de drogas", reiteró.

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