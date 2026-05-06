¿Él era el objetivo? Revelan por qué habrían asesinado a Favio Padilla en SPS

Tras haberse registrado el crimen de Favio Padilla e Isidora Padilla en San Pedro Sula, las autoridades iniciaron las investigaciones para dar a conocer las posibles causas de este asesinato que hoy deja en luto a una familia.
Favio Ismael Sarmiento Padilla era un reconocido zapatero que salió la tarde del martes -5 de mayo- a realizar una entrega de calzado acompañado de su madre, Isidora Padilla, cuando fue interceptado por hombres a bordo de un vehículo negro tipo turismo.
El ataque armado ocurrió frente al Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la décima calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés.
Versiones brindadas por la familia de la víctima indican que Favio e Isidora, quienes iban a pasar juntos el Día de la Madre —conmemoración celebrada este domingo 10 de mayo— se dirigían a Santa Bárbara a entregar el pedido, pero no lograron llegar.
De acuerdo con la versión preliminar, ambos se iban con normalidad a entregar un pedido, cuando fueron interceptados por sujetos armados que comenzaron a disparar en contra del automóvil en el que viajaban.
Uno de los testigos relató que “ellos ya habían detectado que lo venían siguiendo, venían saliendo de la Departamental de Educación de Cortés, cuando los interceptaron, les dispararon y salieron buscando la salida del segundo anillo. Un hombre se bajó e hizo varias detonaciones”.
El portavoz de la DPI en el norte del país, Noé Pérez, confirmó que el objetivo del ataque armado habría sido el joven emprendedor y explicó el posible móvil del crimen.
"Él (Favio) era originario del sector de Olancho, tenía aproximadamente 20 años de habitar acá en un sector de San Pedro Sula aledaño de donde sucedió este hecho", inició diciendo.
Continuó: "La madre andaba de visita desde el sector de Olancho. Por ello, acá el objetivo de los sujetos o sujeto que realizó esta actividad delictiva sería el joven (Favio)".
Pérez también reveló que Favio Ismael Sarmiento habría sido asesinado por una supuesta pelea de territorio entre grupos delictivos.
"En este caso, ya los avances significativos que tienen los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones podrían apuntar a pelea entre estructuras criminales que operan en este sector", precisó el portavoz policial.
Pese a que la hipótesis preliminar del caso apunta a ese móvil, Pérez destacó que de momento no pueden confirmar si el joven habría sido parte de alguna de estas estructurales.
"Todo podría relacionarse a estas estructuras criminales que se disputan territorio y, en algunos casos, peleas de territorio por el tráfico de drogas", reiteró.