The Death List 2026 suma otro acierto tras la muerte de Ted Turner a los 87 años

Montana, Estados Unidos.- El magnate de los medios Ted Turner, fundador de CNN —la primera cadena de noticias con emisión ininterrumpida las 24 horas del día—, falleció hoy, a los 87 años, rodeado por su familia. La causa de muerte se vinculó a complicaciones derivadas de la demencia con cuerpos de Lewy, una afección neurodegenerativa que el propio Turner había hecho pública en 2018 y que fue deteriorando de manera progresiva sus capacidades cognitivas durante los últimos años de su vida. Tras la muerte de su padre, Turner asumió la empresa familiar de vallas publicitarias y la usó como plataforma financiera para saltar primero a la radio y luego a la televisión. No fue hasta 1980 cuando fundó Cable News Network (CNN), cuya recepción inicial fue escéptica y bajo el apodo burlesco de la competencia: Chicken Noodle Network.

En aquellos primeros días, Turner estuvo tan comprometido con el proyecto que vivía en un pequeño apartamento situado justo arriba de la oficina de la cadena en Atlanta. Lo que parecía una locura se convirtió en el estándar del periodismo moderno. En 1991, la revista Time lo nombró Hombre del Año por su influencia en la dinámica de los eventos globales y por convertir a los espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia.

Su familia emitió un comunicado tras su fallecimiento: "Ted Turner fue un pionero, un filántropo y un hombre que amaba profundamente este mundo. Su espíritu vivirá en cada historia que se cuente y en cada hectárea de tierra que ayudó a salvar".

La Death List 2026 y el peso de las predicciones

Cada enero, un comité publica en silencio una de las listas más macabras y seguidas del mundo del entretenimiento. La Death List es una selección anual de 50 celebridades elegidas por su probabilidad de morir durante ese año. Sus reglas exigen que los candidatos sean suficientemente famosos para que su muerte sea reportada por los medios del Reino Unido, que no sean incluidos exclusivamente por estar al borde de la muerte, y que no más de 25 nombres puedan repetirse respecto al año anterior. Turner figuraba en el puesto 35 de la edición 2026. La lista lo describía como Media Mogul y era su segunda aparición en el registro.

¿Cómo va el marcador hasta el 6 de mayo de 2026?

Con la muerte de Turner confirmada este miércoles, la Death List 2026 lleva seis aciertos sobre 50 posibles. El primero fue el reverendo Jesse Jackson, activista de los derechos civiles, que encabezó el conteo al ubicarse en el puesto 10 de la lista. El segundo fue el novelista británico Len Deighton, autor de "El expediente Ipcress", fallecido a los 97 años.

El tercero fue el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, quien murió a los 86 años cuando su sede fue destruida en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel, convirtiéndose en apenas el tercer acierto de la historia de la lista que no corresponde a una muerte por causas naturales. El cuarto fue el actor Eric Dane, conocido por Grey's Anatomy y Euphoria, quien sucumbió al ELA a los 53 años, debutando directamente en el puesto 20.