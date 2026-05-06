Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 7 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas permanecerán sin el servicio de energía eléctrica este jueves 6 de mayo, según detalló la Empresa Nacional de Enegía Eléctrica (ENEE). Municipios como el Distrito Central, La Ceiba, Amapala, San Antonio de Oriente y otros son los incluidos en la lista. Las interrupciones previstas hasta por un lapso de cinco horas, según la ENEE, se deben a trabajos de mantenimiento. Los residentes de estas zonas deben tomar las medidas necesarias.

Distrito Central de 8:00 am a 4:00 pm

Res. Las Joyas, col. Los Girasoles, col. Río Alto, res. Villa Delmi, parte de col. Villa Delmi, comando Los Cobras, barrio El Rincón, res. Lomas del Rincón y zonas aledañas.

Amapala, Valle de 8:10 am a 3:50 pm a 4:00 pm

Empacadora Miguel Molina #1, El Bejucal, El Pimpo, El Tular (bombas de agua Serna, aldea La Puente, col. Gracias a Dios, El Pedrerito), aldea Agua Fría (Borbollón, Playa Grande, bo. Jazmín, bo. Enmanuel, Puerto de La Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales, Macuelizo), El Espino (bombas de agua Espino, meloneras Miguel Molina, fincas y empacadora Agrodex), El Tololar, bombas Cofaicita, El Chilcal, aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Miguel Molina #2, hacienda Pilar Marquina, La Montaña, El Corcobado, La Montaña, Lagunas de Camarón, finca La Pital, finca Procac, El Relleno, Las Pilas, Los Huatales, propiedad familia Facussé, Punta Novillo, Puerto Grande.

Amapala, Valle de 8:00 am a 4:00 pm

La Pintadillera, Playa La Flor, Playa La Virgen, Los Langues, El Jocote, Playa El Zope, Playa Las Gaviotas, Playa La Guayaba Dorada, Playa Blanca, Puerto Sierra, El Ojochal, Coyolito, aldea Playa Negra, aldea Playa Grande, aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, empacadora Larvipac, empacadora Larvi Sur, El Ojochal y Punta Onda y zonas aledañas.

Jesús de Otoro, Intibucá de 8:15 am a 2:15 pm

Generadora Puringla Sazagua, El Rincón, El Porvenir, Balibrea, colonia 3 de Septiembre, Coclán, Ojos de Agua, Jesús de Otoro, San Isidro, Los Alpes, El Cedral, Macuelizo, San Francisco, Santo Domingo, El Guayabal, Quiraguira, Masaguara, San Jerónimo, San Marcos, San Rafael, Maye.

San Antonio de Oriente, Francisco Morazán de 9:00 am a 3:00 pm

El Chagüite, Montaña Clara María, Cuesta Grande, Las Pilas, El Zamorano Agroindustrial, El Terrero Blanco, San Pedrito, Salalica, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho y zonas aledañas.

La Guama, Cortés de 8:30 am a 2:30 pm

La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, Monteverde, Las Conchas, Pito Solo, Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, Monte de Dios, Palmichal, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Horconcitos, El Mogote, Camalotales, San José de Comayagua, La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Meámbar, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta, El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito.

San Pedro Sula, Cortés de 8:45 am a 2:45 pm

Col. Los Laureles, col. San José del Pedregal, col. El Pedregal, Altos del Pedregal, res. Valle Azul, res. Palma Real, torre Banco del País, UNAH-VS, Escuela Trilingüe Europashule, Academia Americana, oficinas CIMEQH-CAPNOR.

Santa Rosa de Copán, Copán de 9:00 am a 3:00 pm

Municipio de San Pedro, Copán: las aldeas Yahúnera, Boca del Monte, El Aguaje, El Porvenir, Hoja de Caña, El Zapote, Agua Zarca y sus caseríos cercanos. Municipio de Corquín, Copán: las aldeas Pashapa, Suctillo, Celaque, Cedros, El Chile, Jimilile, Pacayas, Potrerillo, Hichozal, Quebrada Honda y sus caseríos cercanos. Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque: casco urbano de Belén Gualcho y las aldeas El Limoncito, Johalaca, El Corralito, Llano Largo, La Puerta, aldea Mohaga, El Ciprés, Magueyal, El Arco, El Rión, Hierba Buena, Yaruchel, El Toyal, Copantillo, Chaguitón, La Gocia.

La Ceiba, Atlántida de 8:00 am a 4:00 pm

Col. Sitramacsa, col. Piñanza, col. Hondutel, col. Esquípulas, col. Miramar, col. La Culata, col. Villa Real, col. Los Locutores, col. Alambra.

El Porvenir, Atlántida de 8:00 am a 4:00 pm

Col. López Bonito, res. Pico Bonito, col. Alemán Bendeck, col. Mitch, col. Narciso Hernández, col. 9 de Septiembre, col. 13 de Abril, col. Elisia, municipio de El Porvenir, aldea Montevideo, aldea de Burgos, aldea El Pino (desde gasolinera hacia La Ceiba), aldea El Pino (desde gasolinera hacia Tela), aldea de Caracas, aldea La Unión, aldea Monte Pobre, aldea El Bambú, aldea Cáceres, aldea El Gancho, aldea Orotina, aldea Saladito, aldea Camelias, aldea El Chorizo, municipio de San Francisco, col. Hyde, escuela JFK, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, 4to. Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, Caicesa, aldea El Naranjal, municipio de La Masica, aldea La Cumbre, col. Alemana, Pozo Zarco, Río Cuero, aldea Monte Negro, aldea Trípoli, col. Los Indios, aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, aldea Tierra Firme, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, aldea San Juan Benque, res. Villa Real, San Juan Pueblo, hidroeléctrica Los Laureles, hidroeléctrica Contempo, col. Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada, municipio de Esparta.

La Ceiba, Atlántida de 8:00 am a 4:00 pm