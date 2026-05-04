ENEE moderniza subestaciones para asegurar el suministro eléctrico

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) y al compromiso del Estado de Honduras, se convertirán los viejos transformadores de 25 MVA en nuevos de 50 MVA. Además, se pasará de una línea de transmisión de 69 kV a una nueva linea de 138 kV.

Tegucigalpa, Honduras. La ampliación de las subestaciones ubicadas en el Cerro Juana Laínez y Miraflores, así como la construcción de una nueva línea de transmisión de 138 kV, constituye una mejora sustancial en la calidad del servicio que presta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ), que beneficiará de forma directa a 13 hospitales públicos y privados de la capital.

El gerente de la ENEE, Eduardo Oviedo, manifestó: "hoy podemos observar lo que se puede lograr cuando gobierno, instituciones financieras, técnicos y comunidades trabajan unidos por un mismo propósito; garantizar energía de calidad para el desarrollo de Honduras".

La modernización de la estatal eléctrica forma parte de un ambicioso plan de transformación, valorado en alrededor de 12 millones de dólares.

De acuerdo a las estimaciones beneficiará de forma directa al menos a 275 mil abonados que se abastecen de ambas subestaciones, sumado a decenas de empresas e instituciones públicas.

La inversión responde a cuatro grandes objetivos, mejorar la calidad y confiabilidad de la transmisión, fortalecer la sostenibilidad financiera e institucional de la ENEE, impulsar la interconexión eléctrica regional y facilitar el transporte de energía proveniente de proyectos renovables.

Se dio a conocer que la renovación de ambas subestaciones, son una respuesta al crecimiento de la demanda de energía, para mejorar la calidad y capacidad del suministro eléctrico en el Distrito Central, debido al crecimiento poblacional y comercial de la ciudad.

El proyecto ha enfrentado retos y desafios, que se han trabajado de la mano con la población, informando, dialogando y conciliando alternativas.

También, la transparencia y la participación ciudadana han sido pilares fundamentales, conforme al marco legal hondureño y las políticas de salvaguardias sociales y ambientales del BID.

La culminación es esencial para la continuidad y del progreso del sistema eléctrico nacional, representa un salto significativo en la calidad y confiabilidad del servicio en el Distrito Central.

Enrique Jaar, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, considera que estos productos representan un paso fundamental que impactarán en la vida de miles de ciudadanos, centros comerciales, centros educativos".

"Honduras puede avanzar cuando se priorizan las obras y proyectos", destacó el empresario.

Luz Maria Aguilar Chacón en representación de la Secretaria de Salud de estacó que "este proyecto representa el fortalecimiento del sistema eléctrico que contribuirá a mejorar las condiciones de los centros hospitalarios y dar una mejor atención a la población".

"Este impacto no se limita al sector publico sino al sector privado" dijo Aguilar Chacón.

En tanto, Alejandro Kafatti en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), detalló que la red de transmisión eléctrica ha sido muy vulnerada y este tipo de obras vienen a fortalecer el sistema eléctrico y beneficiará más de 200 mil personas en Tegucigalpa y Comayagüela.

"Desde el sector privado consideramos que los países que han permitido la participación privada en el sector eléctrico son más prósperos" manifestó Kafatti.