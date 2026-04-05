¿En cuánto ha subido la tarifa eléctrica en Honduras durante el 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Los clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) han visto reflejada una subida del 14.6% a la tarifa promedio, equivalente a 70 centavos por kilovatio hora facturado.

Así lo constató EL HERALDO al entrar en vigencia el nuevo costo de la energía para el segundo trimestre de 2026 autorizado vía revisión por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

De enero a marzo, el ajuste tarifario fue de 19 centavos, un 4.11%.

No obstante, el pliego tarifario tuvo una variación del 10.49% (51 centavos) para el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio próximo.

En tal sentido, el costo máximo promedio pasó de L4.62 —en el último trimestre de 2025— a L5.32.

El comisionado de la CREE, Leonardo Deras, manifestó que “si un abonado consume 350 kilovatios hora el incremento puede andar alrededor de los 150 lempiras en la factura que tiene que pagar en estos tres meses”.

“Lo preocupante será el tercer trimestre de 2026 porque hay dos factores que van en contra de la tarifa y los abonados: una de ellas es que desde el 15 de marzo para acá los precios del barril del petróleo se duplicaron y lo otro es que es la época de mayor consumo energético en el país y es donde se reduce la producción renovable en algunas tecnologías; eso implica que habrá otro incremento y lo que estamos buscando es que no haya cambios tan bruscos”, explicó.