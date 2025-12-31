En 4.11% aumentará la tarifa eléctrica para el primer trimestre 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Sin brindar la usual conferencia de prensa, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) comunicó este miércoles que la tarifa eléctrica aumentará en 4.11% para el primer trimestre de 2026.

Lo anterior implica que el costo promedio del kilovatio hora pasará de 4.62 lempiras a 4.81 lempiras, una variación de 19 centavos que se verán reflejados en la factura de enero a marzo del año venidero emitida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Aunque se convocaron a los medios de comunicación por la tarde del 30 de diciembre para hacer el anuncio del ajuste al costo base de generación correspondiente a enero, febrero y marzo del año próximo, se canceló la presentación del informe por determinación de las autoridades del órgano desconcentrado.

EL HERALDO informó que el costo de la energía sumaría el sexto trimestre de reducciones con base a estimaciones de autoridades de la estatal eléctrica y de la CREE.

Sin embargo, se tomó otra decisión, aun cuando se han registrado reducciones en los precios de los combustibles y ya se han aplicado adendas a los contratos privados de energía.

"El ajuste real de la tarifa correspondería a un incremento de 10.37%, sin embargo, a solicitud de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con la autorización de la CREE de conformidad con la normativa vigente se ha aprobado un monto a diferir de USD 25,500,000.00 para los próximos trimestres de 2026 con el objetivo de no afectar a la demanda y proteger la economía de los hogares hondureños", se argumentó en el comunicado emitido.

De octubre de 2024 a octubre de 2025 las mermas a la estructura tarifaria acumularon un 31.17%, equivalente a 1.62 lempiras.