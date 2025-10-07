¿Cuánto acumula la rebaja de tarifa eléctrica en los últimos 12 meses?

Tegucigalpa, Honduras.- Por cinco trimestres consecutivos que abarcan desde el último de 2024 la tarifa eléctrica viene reduciéndose en el territorio hondureño.

De 6.24 lempiras a 4.62 lempiras pasó el costo promedio del kilovatio hora (kVh) desde octubre del año pasado a octubre de 2025, reflejando una disminución acumulada de L1.62 equivalente al 31.17%, constató EL HERALDO al contabilizar las rebajas definidas en los últimos 12 meses por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

La estructura tarifaria para octubre, noviembre y diciembre de 2024 autorizada fue de 6.24 lempiras por kVh, mientras que para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2025 se pagó un promedio de 5.92 lempiras, sumando un alivio del 7.45% durante ese término.

En 5.39 lempiras se fijó la tarifa por el servicio que presta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de abril a junio de este año, un descuento del 10.17%.

La tendencia a la baja seguirá para los últimos tres meses de 2025, por lo que en la factura emitida por la estatal eléctrica correspondiente a octubre hasta finales del año se pagará un 4.55% menos, es decir 4.62 lempiras promedio por kilovatio hora consumido.

Previo al décimo mes de 2024 el costo energético en el territorio hondureño se encareció en 1.15 lempiras que implicaron 21.02 puntos porcentuales, informó EL HERALDO.

A la reducción de costos base de generación por condiciones climáticas, decremento en los precios de los combustibles, aplicación de las adendas a los contratos de energía, incluso el pago a los generadores privados la CREE atribuyó las reducciones sostenidas a la estructura tarifaria.