En 4.55% disminuirá la tarifa eléctrica para el cuarto trimestre 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) oficializaron este martes que la tarifa eléctrica para el cuarto trimestre de 2025 disminuirá en 4.55%.

A través de una conferencia de prensa y en el marco de la presentación del informe de ajuste al costo base de generación correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de este año se anunció el beneficio que se aplicará en la factura por el servicio que presta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por el resto del año.

"Como resultado de las variaciones de los factores que afectan el costo de generación y la variación del tipo de cambio, se observa una disminución global en el precio de la tarifa promedio, la que pasa de 4.84 lempiras por kilovatio hora para el trimestre anterior a un valor de 4.62 lempiras por kilovatio hora estimado para este nueva ajuste, lo que en términos porcentuales significa una rebaja de 4.55%", subraya el comunicado emitido por el órgano desconcentrado.

Añade que "la rebaja en la tarifa se debe principalmente al pago de diferidos correspondiente al primer y segundo trimestre del año a solicitud de la ENEE, a favor de la demanda".

EL HERALDO informó que desde octubre de 2024 el costo de la energía que proporciona la estatal en el territorio hondureño a excepción de Islas de la Bahía y Gracias a Dios acumuló una rebaja del 26.62% equivalente a 1.40 lempiras.

De 4.84 lempiras en promedio por kilovatio hora (kVh) se fijó la estructura tarifaria para el período comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de este año.

La reducción de la tarifa de abril a junio de 2025 fue de un 9% y para los primeros tres meses la CREE determinó una baja de 5.09%.