Tarifa de energía eléctrica sumará sexto trimestre a la baja en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños pagarán menos por la energía eléctrica facturada de enero a marzo de 2026 y se sumará el sexto trimestre a la baja.

Aunque ya se había anticipado un nuevo descenso a la tarifa, las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunciarán hoy el costo base de generación para el primer trimestre del próximo año.

“Será hasta mañana (este martes) que anunciaremos el ajuste, pero no se prevé ningún sobresalto importante”, manifestó a EL HERALDO el comisionado de órgano desconcentrado, Leonardo Deras.

Agregó que hasta este día faltaban “algunos cargos que no ha justificado el Centro Nacional de Despacho (CND) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que sean incluidos en el ajuste tarifario”.

EL HERALDO informó que el costo de la energía ha acumulado una reducción del 31.17% de octubre de 2024 a octubre de 2025.

El costo promedio del kilovatio hora (kVh) en aquel entonces -cuarto trimestre del pasado año- era de 6.24 lempiras y para el mismo término del presente período de 12 meses que concluye mañana cayó a 4.62 lempiras, es decir L1.62 menos.