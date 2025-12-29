  1. Inicio
  2. · Economía

Tarifa de energía eléctrica sumará sexto trimestre a la baja en Honduras

Autoridades de la CREE anunciarán este martes en conferencia de prensa la estructura tarifaria que se aplicará por la ENEE de enero a marzo de 2026

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 15:57
Tarifa de energía eléctrica sumará sexto trimestre a la baja en Honduras

En los 12 meses de 2025 el costo de la energía disminuyó, pero siempre hay quejas que estos alivios no se ven reflejados en la factura.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños pagarán menos por la energía eléctrica facturada de enero a marzo de 2026 y se sumará el sexto trimestre a la baja.

Aunque ya se había anticipado un nuevo descenso a la tarifa, las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunciarán hoy el costo base de generación para el primer trimestre del próximo año.

“Será hasta mañana (este martes) que anunciaremos el ajuste, pero no se prevé ningún sobresalto importante”, manifestó a EL HERALDO el comisionado de órgano desconcentrado, Leonardo Deras.

Agregó que hasta este día faltaban “algunos cargos que no ha justificado el Centro Nacional de Despacho (CND) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que sean incluidos en el ajuste tarifario”.

EL HERALDO informó que el costo de la energía ha acumulado una reducción del 31.17% de octubre de 2024 a octubre de 2025.

El costo promedio del kilovatio hora (kVh) en aquel entonces -cuarto trimestre del pasado año- era de 6.24 lempiras y para el mismo término del presente período de 12 meses que concluye mañana cayó a 4.62 lempiras, es decir L1.62 menos.

La ENEE, una bomba fiscal para el nuevo presidente de Honduras

Motivaciones

El gerente interino de la estatal eléctrica, Erick Tejada, afirmó que “esperamos que para el trimestre de enero a marzo de 2026 también haya otra rebaja y esto se debe a la mayor inyección de energía renovable por las inversiones en transmisión, la renegociación de contratos (con generadores privados) ha sido fundamental”.

Para el tercer trimestre de este año se determinó la mayor rebaja a la tarifa que fue del 10.17% que implicaron 55 centavos de lempira.

Honduras, tercer país con mayor tarifa energética comercial e industrial

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias