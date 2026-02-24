Capturan a madre acusada de liderar red donde explotaba a sus tres hijas en Danlí

El Paraíso, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras capturó este martes -24 de febrero- a una mujer acusada de liderar una red local de trata de personas, en la que presuntamente utilizaba a sus tres hijas para obtener beneficios económicos.

La sospechosa, quien no fue identificada, tiene 41 años de edad y es originaria y residente de Danlí, a quien se le atribuyen tres delitos de trata de personas.

El hecho se registró en la ciudad de Danlí, El Paraíso, oriente de Honduras, de acuerdo con el informe oficial.