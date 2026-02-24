  1. Inicio
Capturan a madre acusada de liderar red donde explotaba a sus tres hijas en Danlí

Según el expediente, el caso salió a la luz tras una denuncia anónima recibida el 18 de diciembre, en la que se alertaba sobre la explotación de tres menores en la zona

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 21:44
A los individuos detenidos se les presume responsables del delito de violación especial agravada en perjuicio de tres testigos protegidos.

 Foto: Redes sociales

El Paraíso, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras capturó este martes -24 de febrero- a una mujer acusada de liderar una red local de trata de personas, en la que presuntamente utilizaba a sus tres hijas para obtener beneficios económicos.

La sospechosa, quien no fue identificada, tiene 41 años de edad y es originaria y residente de Danlí, a quien se le atribuyen tres delitos de trata de personas.

El hecho se registró en la ciudad de Danlí, El Paraíso, oriente de Honduras, de acuerdo con el informe oficial.

El reporte indica que la mujer habría facilitado encuentros sexuales de las tres menores (todas hijas de ella) con diferentes hombres a cambio de dinero.

"La madre lideraba una red de trata de personas en donde utilizaba a sus tres hijas para que estuvieran con hombres a cambio de dinero", menciona la nota de la detención.

De igual forma, este mismo día capturaron a seis hombres, con edades entre 33 y 61 años, todos originarios de distintos sectores del municipio, que habrían pagado a la madre para estar con las menores.

A los individuos detenidos se les presume responsables del delito de violación especial agravada en perjuicio de tres testigos protegidos.

Las detenciones se ejecutaron en cumplimiento de una orden judicial emitida el 23 de febrero de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso.

