Acribillan a albañil dentro de su vivienda en la colonia 2 de Mayo de Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos la mañana de este martes 24 de febrero dentro de una vivienda en la colonia 2 de Mayo, en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.
La víctima fue identificada como Elvin Cerna, quien en vida se dedicaba a la albañilería, según información preliminar recabada en el lugar de los hechos.
De acuerdo con los reportes iniciales, sujetos desconocidos ingresaron al inmueble y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte.
Tras el ataque armado, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, por lo que hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el crimen.
El móvil del asesinato continúa sin esclarecerse y será determinado por las autoridades en el marco de las investigaciones.
Agentes de la Policía Nacional se presentaron a la escena para acordonar el área y recolectar evidencias sobre el caso.
Personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios para avanzar en el proceso investigativo.