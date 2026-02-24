  1. Inicio
Acribillan a albañil dentro de su vivienda en la colonia 2 de Mayo de Comayagua

La víctima, identificada como Elvin Cerna, fue atacada a disparos por desconocidos; autoridades investigan el móvil del crimen y no reportan capturas

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 17:42
La víctima fue identificada como Elvin Cerna, quien en vida se dedicaba a la albañilería, según información preliminar recabada en el lugar de los hechos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos la mañana de este martes 24 de febrero dentro de una vivienda en la colonia 2 de Mayo, en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.

De acuerdo con los reportes iniciales, sujetos desconocidos ingresaron al inmueble y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte.

Tras el ataque armado, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, por lo que hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el crimen.

El móvil del asesinato continúa sin esclarecerse y será determinado por las autoridades en el marco de las investigaciones.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron a la escena para acordonar el área y recolectar evidencias sobre el caso.

Personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios para avanzar en el proceso investigativo.

