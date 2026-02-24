Acribillan a albañil dentro de su vivienda en la colonia 2 de Mayo de Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos la mañana de este martes 24 de febrero dentro de una vivienda en la colonia 2 de Mayo, en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.

La víctima fue identificada como Elvin Cerna, quien en vida se dedicaba a la albañilería, según información preliminar recabada en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los reportes iniciales, sujetos desconocidos ingresaron al inmueble y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte.