Condenan a “coyote” que cobraba miles de dólares y abandonaba migrantes en México

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue condenado a cinco años de prisión este martes -24 de febrero- por transportar personas de forma ilegal hacia Estados Unidos.
El imputado, identificado como Melvin Alexis Gonzáles Ortega, recibió además una multa de 75,000 lempiras, tras que se comprobara su participación en una red que trasladaba a personas irregularmente hacia EE UU.
De acuerdo con las investigaciones, Gonzáles Ortega cobraba grandes sumas de dinero con la promesa de llevar a sus víctimas hasta territorio estadounidense; sin embargo, las abandonaba en México.
Este fue el caso de dos hondureños que planificaban migrar de manera irregular cuando fueron contactados por un supuesto “coyote” identificado como “Alex”, quien les ofreció el traslado por un costo de 12,500 dólares.
El ahora condenado exigió varios depósitos bancarios en Honduras, México y Estados Unidos. El primero se realizó en mayo de 2022, seguido de otros pagos que se ejecutaron durante el trayecto.
Según el expediente, las víctimas fueron movilizadas por distintos puntos fronterizos y permanecieron en bodegas en México, donde se les exigía más dinero para continuar el viaje. Finalmente, fueron abandonadas en ese país.
Tras interponer la denuncia, las autoridades lograron la captura de Gonzáles Ortega, quien fue sometido al proceso judicial correspondiente y condenado a cinco años de prisión, además del pago de la multa establecida.