Condenan a “coyote” que cobraba miles de dólares y abandonaba migrantes en México

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue condenado a cinco años de prisión este martes -24 de febrero- por transportar personas de forma ilegal hacia Estados Unidos.

El imputado, identificado como Melvin Alexis Gonzáles Ortega, recibió además una multa de 75,000 lempiras, tras que se comprobara su participación en una red que trasladaba a personas irregularmente hacia EE UU.

De acuerdo con las investigaciones, Gonzáles Ortega cobraba grandes sumas de dinero con la promesa de llevar a sus víctimas hasta territorio estadounidense; sin embargo, las abandonaba en México.