Hermana de Karol G expone conflicto familiar: "Todo lo que ven en redes es mentira"

Bogotá, Colombia.- Verónica Giraldo, hermana de Carolina Giraldo, más conocida por su nombre artístico Karol G, hizo públicas una serie de denuncias sobre un conflicto familiar que, según afirmó, le impide tener contacto con su hija. A través de declaraciones difundidas en redes sociales, Giraldo aseguró que tuvo que recurrir a la Policía para que le permitieran ver a la menor, luego de que —según su versión— sus familiares se negaran a entregársela. La mujer también manifestó que decidió hacer pública la situación al considerar que no tenía otra alternativa para resolver el problema.

"Me tocó quebrar la ventana porque no me quieren entregar a mi hija, porque están diciendo que soy una loca. Uno muchas veces no quiere hacer pública la vida de uno porque a nadie le interesa, pero a veces se tiene que acudir a estos medios porque no hay de otra", lamentó la joven en un video publicado en su cuenta de Instagram. En sus declaraciones, señaló además que la imagen que se proyecta de su familia en redes sociales "no corresponde a la realidad" y relató episodios de violencia intrafamiliar que, dijo, presenció durante toda su niñez. "Todo lo que ven ustedes en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal y el mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás. Mis papás eran unas personas que se golpeaban todos los días", expuso.