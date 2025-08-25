  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Karol G, primera estrella latina invitada al cabaré Crazy Horse de París

El cabaré de la capital francesa afirmó que la cantante colombiana pondrá su marca en una larga lista de estrellas invitadas que han pasado por allí

  • 25 de agosto de 2025 a las 13:48
Karol G, primera estrella latina invitada al cabaré Crazy Horse de París

La colombiana compartió la noticia en sus redes sociales esta mañana.

 Foto: Shutterstock.

París, Francia.- La colombiana Karol G se convertirá en la primera estrella invitada latina en el Crazy Horse, uno de los cabarés más conocidos de París, con un espectáculo que se representará del 25 al 28 de septiembre.

Karol G reaparece en redes y rompe rumores de embarazo con su figura

Karol G interpretará en los ocho shows "exclusivos" de esos cuatro días una serie de números creados a medida, lo que incluye varios de sus temas de su nuevo álbum "Tropicoqueta", que salió el pasado 20 de junio, explicó este lunes en un comunicado el Crazy Horse.

El cabaré de la capital francesa, creado en 1951, afirmó que la cantante y compositora colombiana, "entre las más influyentes del mundo" y ganadora del Grammy, pondrá su marca en una larga lista de estrellas invitadas que han pasado por allí.

Antes que ella lo han hecho Dita Von Teese, Viktoria Modesta, Violet Chachki o Lisa de Blackpink.

Karol G da el salto a Netflix con su documental sobre la gira "Mañana será bonito'"

"Figura destacada de la industria musical mundial, va a imponer su estética poderosa, femenina y audaz, en perfecta resonancia con el espíritu del cabaret", indicó.

Para la directora general responsable de la creación y las marcas, Andrée Deissenberg, Karol G "encarna un verdadero 'girl power'" y eso la "unió inmediatamente" al equipo del cabaré.

Instagram

"Encontrar 'beats' latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito en más de 70 años de historia, pero no dudé un segundo: me sedujo su personalidad única. De hecho, Karol G ya era plenamente Crazy Horse", añadió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias