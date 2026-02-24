¿México se quedaría sin Mundial tras muerte de “El Mencho”? Lo que anuncia la FIFA

¿México se puede quedar sin Mundial tras la muerte de “El Mencho”? La violencia generada en territorio azteca tiene muy preocupada a la FIFA y estas son las primeras acciones a tomar.
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho" y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el domingo 22 de febrero de 2026.
De inmediato se generó violencia en varios puntos de México y se tuvieron que suspender actividades deportivas ante la respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ante ello, la FIFA solicitó informes internos sobre la situación de seguridad que afectó a México en las últimas horas, de acuerdo a fuentes consultadas y publicado por ESPN.
ESPN cita que “el máximo organismo del fútbol internacional está atento a los hechos que han ocurrido en territorio mexicano, particularmente en Guadalajara, Jalisco, que será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 en el verano, y de dos partidos de Repechaje del Torneo Clasificatorio de FIFA para el Mundial”.
De acuerdo a varias fuentes consultadas, la FIFA solicitó informes sobre la situación de seguridad que afectó a 20 estados de la República Mexicana, como informó el Gobierno, para conocer de primera mano los hechos y estar atento a cómo evolucionan.
En dichos documentos internos, enviados desde FIFA México a la sede de FIFA en Zurich, Suiza, se ha hecho una compilación de los hechos ocurridos entre el domingo 22 de febrero y las primeras horas del lunes, de tal forma que el órgano rector del fútbol pueda determinar los pasos a seguir.
Hasta ahora, de acuerdo con personas cercanas al tema del Gobierno Federal, no hay ninguna señal o indicación que ponga en riesgo a México como sede de la Copa del Mundo o los partidos de Repechaje que se disputarán en Guadalajara y Monterrey.
Los comités organizadores locales están a la expectativa de alguna postura oficial desde las oficinas en Suiza, dirigidas por el presidente Gianni Infantino, aunque continúan con su planeación y actividades rumbo a la Copa del Mundo 2026.
“El Mencho” fue abatido durante una operación militar de las fuerzas federales mexicanas en el municipio de Talpa de Allende (otras fuentes mencionan Tapalpa), Jalisco. El operativo contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.