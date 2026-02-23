  1. Inicio
Selección de Concacaf sufre duro revés: Técnico se va y entran en emergencia rumbo al Mundial 2026

La salida del experimentado entrenador se debe a los problemas de salud que enfrenta su hija

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 14:36
Selección de Concacaf se queda sin técnico a pocos meses del Mundial 2026. Revelan cuál fue su plan de emergencia.

Fotos: Cortesía.
El Mundial United 2026 está a la vuelta de la esquina y este lunes por la mañana, una de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo se ha quedado sin director técnico sorpresivamente.
El técnico nacional de Curazao, el neerlandés Dick Advocaat, presentó su renuncia con efecto inmediato y no estará en el banquillo del combinado caribeño durante el Mundial 2026, tras tomar una decisión marcada por motivos estrictamente familiares.
La salida del experimentado entrenador se debe a los problemas de salud que enfrenta su hija, situación que llevó al estratega de 78 años a priorizar su entorno personal por encima de cualquier compromiso deportivo.
En el comunicado oficial de su dimisión, Advocaat fue claro al señalar que “la familia está por encima del fútbol”, calificando su determinación como “una decisión natural” ante el momento complejo que atraviesa junto a sus seres queridos.
Pese a su salida, el técnico neerlandés expresó un profundo agradecimiento hacia Curazao, destacando el cariño recibido, el trabajo compartido con sus colegas y el orgullo de haber representado a una nación que marcó su carrera.
Advocaat subrayó que clasificar a Curazao a una Copa del Mundo, siendo el país más pequeño en lograrlo, representa uno de los mayores hitos de su trayectoria profesional como entrenador.
El seleccionador también dedicó palabras de reconocimiento a sus jugadores, al cuerpo técnico y a los directivos que confiaron en el proyecto, resaltando la unión y el compromiso que permitieron alcanzar un logro histórico.
Tras la salida de Advocaat, la Federación de Fútbol de Curazao confirmó que el neerlandés Fred Rutten asumirá el cargo de seleccionador nacional, garantizando continuidad en el proceso deportivo de cara al Mundial.
Rutten cuenta con una amplia experiencia en los banquillos europeos, luego de dirigir a clubes de renombre como el PSV Eindhoven, Feyenoord, FC Twente y Schalke 04, lo que respalda su nombramiento.
El nuevo seleccionador expresó su solidaridad con Advocaat y su familia, asegurando que es un honor continuar con el trabajo iniciado y mantener la misma línea futbolística que llevó a Curazao a la élite mundial.
“He hablado extensamente con Dick y con su cuerpo técnico para seguir el mismo camino”, afirmó Rutten, quien prometió a la afición la misma dedicación, compromiso y profesionalismo en esta nueva etapa.
Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, Gilbert Martina, reaccionó de manera emotiva y destacó el respeto absoluto hacia Advocaat por el legado que deja en la selección.
Además de la salida de Advocaat, el asistente Cor Pot y el médico del equipo, Casper van Eyck, también dejarán sus cargos para apoyar al entrenador en este momento personal.
Sin embargo, otros miembros del cuerpo técnico permanecerán en la selección, entre ellos el jefe de prensa Kees Jansma, el entrenador de porteros Raymond Mulder y el director técnico Wouter Jansen.
Curazao afrontará el Mundial 2026 dentro del Grupo E, donde se medirá ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en junio, con Fred Rutten al mando y el recuerdo del histórico proceso liderado por Dick Advocaat.
