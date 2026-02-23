Árbitra involucrada en polémica del Marathón vs Real España sufre asalto en SPS: Así ocurrió

Una terna arbitral fue asaltada tras el duelo de la jornada tres de la Liga de Ascenso en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Lo que se sabe hasta el momento. (Imágenes del referencia).
El penoso hecho se dio el pasado fin de semana y ha generado indignación en el fútbol hondureño.
Se informa que Cristhian Omar Acosta Díaz, Lourdes Noriega, Denisa Omar Lima y Jair Gómez, aparentemente fueron despojados de sus pertenencias al finalizar el partido entre Leones FC HT6 y Pumas de Las Vegas.
Según reportes, los árbitros fueron interceptados cuando se dirigían al vestuario y presuntamente amenazados con armas.
Los delincuentes se llevaron alrededor de 10 mil lempiras y la computadora utilizada para redactar el informe arbitral.
La ausencia de resguardo policial durante el incidente ha sido uno de los puntos más cuestionados tras el asalto.
Tres de los miembros de la cuarteta arbitral del Leones FC HT6 vs Pumas son originarios de San Pedro Sula y uno de Potrerillos.
Aparentemente, el comisario del encuentro, Marcio Amador, también formaba parte del grupo afectado por el suceso.
Los jueces expresaron su malestar por la falta de garantías de seguridad en un escenario como el estadio Olímpico.
Ese mismo día, el club Leones HT6 también habría sido víctima de robo, según versiones que circulan.
Cabe destacar que Lourdes Noriega, una de las asistentes afectadas, estuvo recientemente en el foco mediático tras una polémica decisión en el clásico sampedrano entre Marathón y Real España.
Lo anterior se dio cuando Carlos "Chuy" Pérez anotó un golazo en un contragolpe letal, pero la jugada fue invalidada por un fuera de juego inexistente señalado por la asistente.