“Richard Ríos”, tiktoker hondureño, fue extraditado y está en una cárcel de EE UU

¿Qué ha pasado con el tiktoker hondureño “Richard Ríos” que había sido detenido en Panamá? El joven ya no se encuentra en territorio panameño y esto es lo que se informa sobre su situación.
El 5 de septiembre del año pasado, Daniel Coly, conocido como “Richard Ríos” hondureño, viajaba a Brasil junto a otros tiktokers para un partido de fútbol; la comitiva era encabezada por el famoso creador de contenido hondureño, Supremo.
Sin embargo, el joven fue detenido por Intepol en el Aeropuerto Tocumen en Ciudad de Panamá. Él tenía una orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses por su relación a investigaciones en dicho país por delitos de agresión sexual y violación contra un menor.
El joven recibe el apodo del “Richard Ríos” hondureño por el parecido con el jugador de la Selección de Colombia y del Benfica de Portugal. Daniel Coly es originario de Limón, Colón, y ha residido por varios años en Estados Unidos, donde se le giró el proceso judicial.
¿Qué ha sido de él? EL HERALDO confirmó con un primo del joven que hace días dejó Panamá y fue extraditado a Estados Unidos.
Este rotativo también conoció que Coly está en un centro de detención en territorio estadounidense donde enfrenta las acusaciones.
“Deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido", informó el 5 de septiembre la Policía de Panamá.
Hace varias semanas, familiares del “Richard Ríos” hondureño dijeron en redes que las acusaciones en su contra son, según ellos, falsas y carentes de un debido proceso legal.
En dicho pronunciamiento, relataron que Daniel Coly viajó a Estados Unidos con la aspiración de formarse académicamente y que, incluso, había recibido una oferta de beca para jugar fútbol universitario.
La familia también afirma que, debido al avance del caso, Coly no pudo renovar su visa y terminó siendo deportado por orden de un juez estadounidense, complicando aún más su situación legal.
Diversos medios panameños hicieron eco de la noticia durante la escala que los tiktokers hicieron en ese momento cuando iban hacia Brasil para jugar un partido.
Hasta el momento se desconoce en qué centro de detención se encuentra el tiktoker hondureño “Richard Ríos”.