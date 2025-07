La Karol G más "Tropicoqueta" se da un baño de multitudes en Nueva York

Pero cuando Karol G abandonó el local, casi una hora después, no tuvo tiempo de detenerse a hablar con los medios ni apenas tampoco con sus seguidores, pues la arrastró una marea de brazos con el teléfono en alto que intentaban grabarla en su difícil camino hacia un vehículo de cristales tintados.

La 'Bichota' apareció por sorpresa dentro de su espacio 'pop up' en el barrio del SoHo, probablemente tras acceder al establecimiento por alguna salida de emergencia interior, y cuando los que hacían fila en la calle vieron a su ídola a través del escaparate, empezaron a gritar y corear su nombre.

La estrella del reguetón lucía una blusa de lentejuelas de color lima, pantalones tejanos y el cabello recogido, un 'look' más casual que la exuberante imagen de su nuevo trabajo, en el que luce un bikini de flores, o la portada de la revista Complex, organizadora del evento, con un sensual 'bustier' y una serpiente.

En Nueva York, se ha popularizado como una forma de ocio asistir a los 'pop up', que suelen ser espacios promocionales en los que las marcas regalan muestras y buscan hacerse virales ofreciendo escenarios de estética cuidada en los que hacerse fotos o llamando a famosos.

Y, aunque el 'pop up' de Karol G no prometía que esta asistiera en persona, sino que se centraba en la venta de sus productos, muchos sabían que había posibilidades de verla, ya que anoche fue invitada al programa de Jimmy Fallon, 'The tonight show', para cantar su tema bilingüe 'Papasito'.

"Yo llegué aquí a las 7 de la mañana, estoy emocionada desde que salió el álbum de la 'Bichota'. Te amo, Karol G", señalaba una fan colombiana, mientras que otro venezolano pedía a sus amigas: "Si me desmayo, sujétenme".