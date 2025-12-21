El millennial que conquistó a Sofía Vergara: vicepresidente de empresa de joyería de lujo

Sofía Vergara ha confirmado públicamente su relación con el empresario estadounidense Douglas Chabbott mediante una publicación en Instagram que acumuló más de 127.000 me gusta en pocas horas.
La protagonista de "Modern Family", de 53 años, apareció junto a Chabbott, de 39, en una fotografía íntima acompañada del mensaje "Te am♥", donde sustituyó la letra "o" por un emoji de corazón.
La pareja había sido objeto de especulaciones desde mediados de 2025, cuando comenzaron a ser fotografiados juntos en diversos eventos públicos.
El primer avistamiento ocurrió en mayo durante el Festival de Cine de Cannes, donde Vergara posteriormente compartió una imagen junto a Chabbott en sus historias de Instagram.
En noviembre, ambos fueron vistos nuevamente en Las Vegas, ocasión en la que la actriz publicó otra fotografía con el empresario en su perfil. Un mes antes, en septiembre, la pareja asistió a un concierto de Oasis en el Rose Bowl de Pasadena, California, reforzando las evidencias de su vínculo sentimental.
Chabbott es vicepresidente de Dasan Inc., empresa especializada en joyería de lujo y diseño de alta gama.
Su relación con Vergara representa un nuevo capítulo para la actriz tras su divorcio del actor Joe Manganiello, con quien estuvo casada durante siete años antes de separarse en julio de 2023. El divorcio se finalizó legalmente en febrero de 2024.
En un comunicado conjunto publicado en Page Six al momento de anunciar su separación, Vergara y Manganiello declararon: "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho el uno por el otro, pedimos cortésmente respeto a nuestra privacidad en este momento mientras navegamos esta nueva fase de nuestras vida".