Malena Maradiaga llora al hablar de Eduardito Maldonado: “Me hace sentir la mujer más querida”

La voz de Malena Maradiaga se quebrantó mientras sus lágrimas salían al hablar de su relación con Eduardito Maldonado. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí los detalles

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 10:55
Hace unas semanas salió a la luz la relación de Malena Maradiaga con Eduardito Maldonado, hijo del reconocido periodista Eduardo Maldonado.

Fue en su podcast "No es por chisme", conformado con otras amigas, donde Malena Maradiaga se expresó, compartió sus sentimientos y habló sobre el trato que ha recibido de su actual novio, Eduardito Maldonado.

En la entrevista, la joven de 19 años respondió a todas las críticas que ha recibido por mantener un vínculo sentimental con Eduardito, de 16 años de edad.

Inicialmente, Maradiaga manifestó que muchos la han tachado de "pedófila" por su relación con un menor de edad, pero a la vez reconoció que él es un joven que la ha hecho sentir la "mujer más querida".

"Como si yo fuera una depravada, y no, discúlpeme, pero yo soy una mujer que creció con valores, que creció con Dios, en la casa. Tampoco es para decirme cosas así", argumentó Malena.

La voz de Malena se quebrantó cuando empezó a hablar del trato que recibe. La joven abrió su corazón: "Es un niño que realmente me respeta y me quiere, y que aparte de ello, siempre me intenta cuidar y ponerme primero", dijo Maradiaga entre lágrimas.

"Él me dijo: ‘te voy a hacer sentir la mujer más querida’ y así ha sido. Me ha hecho sentir la mujer más querida de este mundo y le agradezco", complementó la joven.

La relación de Malena ha sido cuestionada por la diferencia de edad entre ambos: ella tiene 19 años y él 16. Asimismo, la han acusado de ser "interesada", lo cual ella negó rotundamente.

Malena, que acumula más de 215 mil seguidores en Instagram, es estudiante de Marketing en la universidad. También es conocida por ser bailarina.

A los jóvenes se les ha visto muy enamorados y ella asegura que pese a las críticas es una mujer de valores y que él la hace muy feliz.

