Capitalinos denuncian abandono tras 13 días de protesta del alcalde en el Infop

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace 13 días, el alcalde del Distrito Central duerme bajo una carpa instalada en las inmediaciones del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), donde reclama un supuesto fraude en su contra.

Estas acciones del edil han generado diversas opiniones entre los capitalinos, quienes manifiestan que la capital se encuentra en abandono, al considerar que el funcionario no está cumpliendo al 100 % con sus funciones como servidor público.

Los ciudadanos denuncian la falta de respuesta a distintas problemáticas de la ciudad, como calles en mal estado y proyectos inconclusos, entre ellos Villa Solidaridad, en la salida a Olancho, que quedó en el abandono, así como un proyecto de viviendas prometidas a los afectados de la colonia Guillén.

También mencionan obras como la pavimentación de la aldea El Tablón, donde de los 11 kilómetros proyectados solo se pavimentaron 2.9 kilómetros, quedando el resto de la obra abandonada en la comunidad de El Suntul.

“Nosotros estamos arreglando la calle de la comunidad de El Rincón porque la alcaldía no nos ayudó en nada”, lamentó Alexis Garay, productor de hortalizas de Azacualpa.

Según el entrevistado, se trata de una vía importante que beneficia a unos 200 productores de la aldea Azacualpa. “Por eso nosotros tenemos que repararla ante la falta de respuesta del gobierno”, expresó el productor.

Los afectados de las colonias Guillén, Cerrito Blanco y Reparto Por Bajo también se quejan de la falta de respuesta ante los riesgos que enfrentan; incluso, desde 2022 esperan una solución a la situación que viven.