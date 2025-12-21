Capitalinos denuncian abandono tras 13 días de protesta del alcalde en el Infop

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace 13 días, el alcalde del Distrito Central duerme bajo una carpa instalada en las inmediaciones del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), donde reclama un supuesto fraude en su contra.
Estas acciones del edil han generado diversas opiniones entre los capitalinos, quienes manifiestan que la capital se encuentra en abandono, al considerar que el funcionario no está cumpliendo al 100 % con sus funciones como servidor público.
Los ciudadanos denuncian la falta de respuesta a distintas problemáticas de la ciudad, como calles en mal estado y proyectos inconclusos, entre ellos Villa Solidaridad, en la salida a Olancho, que quedó en el abandono, así como un proyecto de viviendas prometidas a los afectados de la colonia Guillén.
También mencionan obras como la pavimentación de la aldea El Tablón, donde de los 11 kilómetros proyectados solo se pavimentaron 2.9 kilómetros, quedando el resto de la obra abandonada en la comunidad de El Suntul.
“Nosotros estamos arreglando la calle de la comunidad de El Rincón porque la alcaldía no nos ayudó en nada”, lamentó Alexis Garay, productor de hortalizas de Azacualpa.
Según el entrevistado, se trata de una vía importante que beneficia a unos 200 productores de la aldea Azacualpa. “Por eso nosotros tenemos que repararla ante la falta de respuesta del gobierno”, expresó el productor.
Los afectados de las colonias Guillén, Cerrito Blanco y Reparto Por Bajo también se quejan de la falta de respuesta ante los riesgos que enfrentan; incluso, desde 2022 esperan una solución a la situación que viven.
Un total de 17 viviendas resultaron afectadas durante las tormentas de octubre. Las familias tuvieron que permanecer albergadas por un mes, mientras que otras aún continúan viviendo en casas de familiares y amigos.
Cuestionan aumento de personal y gestión del alcalde capitalino
Por su parte, el presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, Manuel Amador, cuestionó el incremento de empleados en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, al considerar que la actual administración ha elevado de manera significativa el gasto público sin que esto se traduzca en mejoras visibles para la población.
Según Amador, cuando el actual alcalde asumió el cargo, la comuna contaba con aproximadamente 1,600 trabajadores, mientras que en la actualidad la cifra ronda los 3,800 empleados, lo que representa un aumento de más de la mitad de la planilla municipal. A su juicio, este crecimiento ha generado una carga económica que recae directamente sobre los contribuyentes capitalinos.
“El aumento de empleados significa más gasto. Todos esos salarios salen de los impuestos que pagamos los ciudadanos; por eso habría que preguntarse a quién está beneficiando realmente toda esa burocracia”, expresó el dirigente, al señalar que el incremento no ha ido acompañado de una mejor prestación de servicios.
El presidente de la asociación también cuestionó que el alcalde no esté cumpliendo al 100 % de sus funciones mientras permanece acampado en las instalaciones del Infop, situación que, según dijo, ha provocado abandono y malestar en distintos sectores de la capital.
“No se puede decir que la alcaldía está funcionando con normalidad si el alcalde está en una carpa, mezclando la gestión municipal con una protesta. La gente siente que hay abandono”, manifestó Amador, al asegurar que los reclamos ciudadanos se han incrementado.
Además, señaló que existe descontento en zonas afectadas por inundaciones, donde se prometieron soluciones habitacionales a la población afectada. “La gente no olvida las promesas y cuando no se cumplen, pasa factura, y eso hoy se refleja en el malestar de la población”, concluyó.
Por otra parte, el alcalde capitalino, Jorge Aldana, argumentó que “la lucha por la defensa de la voluntad popular y la democracia continúa, pero nuestro trabajo por la capital no se detiene”.
El edil indicó que sigue supervisando el avance de los proyectos en la capital. “El paso elevado Papa Francisco es una solución vial para miles de personas que transitan por el sector de la salida a Mateo, en Comayagüela”, publicó el alcalde en sus redes sociales.