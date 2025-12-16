Protesta de Jorge Aldana en el Infop desata reclamos por abandono de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-La decisión del alcalde capitalino Jorge Aldana de mantenerse acampado desde hace ocho días en las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), como medida de presión contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha generado creciente malestar entre vecinos y sectores de la sociedad civil, quienes lo acusan de abandonar sus funciones. Aldana exige un escrutinio especial, voto por voto, al denunciar un supuesto fraude en su contra, protesta que mantiene junto a colectivos y simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), instalados de forma permanente en una carpa en los alrededores del Infop. Ciudadanos cuestionan que, mientras el alcalde permanece en el campamento, la capital enfrenta problemas sin atención, como retrasos en obras de infraestructura, falta de supervisión municipal y la ausencia de actividades tradicionales, entre ellas la instalación de una villa navideña, que sí se realizó en otras ciudades del país, como Comayagua. También lo responsabilizan de contribuir al caos generado en la zona del Infop, al convocar colectivos políticos que mantienen el área tomada, lo que ha provocado congestionamiento vehicular, molestias a trabajadores y tensiones constantes en un punto estratégico de la ciudad. “Desde las elecciones, incluso antes, no han continuado con las labores de reconstrucción de la caja puente, ni vienen a supervisar”, manifestó Orlando Godoy Espinoza, de la colonia Reynel Fúnez, quien desde octubre ha estado exigiendo la reconstrucción del paso en el sector del Manguito después de las tormentas que afectaron el tramo de la calle. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “La verdad no he visto presencia de la Alcaldía en el proyecto, absolutamente nada”, reprochó.

Al igual que Espinoza, otros capitalinos y miembros de la sociedad civil consideran que el actual edil debería estar realizando sus funciones como lo mandan las leyes hasta la fecha que le corresponda finalizar su administración. Por otra parte, los afectados de la colonia Guillén, Cerrito Blanco y el Reparto por Bajo se quejan de que no han tenido respuesta del alcalde después de haber sufrido las pérdidas de sus casas y que, a pesar de las promesas, siguen esperando soluciones. “Imagínese, a mí me toca alquilar. Hace casi dos meses que estoy sin casa porque, aunque no ha colapsado, no puedo vivir por el peligro y el alcalde prometió remover la tierra; sin embargo, ni viene a ver cómo está la situación”, lamentó Josué Salgado, quien fue afectado en el Reparto por Abajo. Lamentó que Aldana, después de las elecciones, sigue sin resolver la situación. “Tenemos más de 40 casas que no tienen energía eléctrica y hay ladronismo por todo lado”, manifestó. Ante esta situación, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró que “es importante recordar que el alcalde de la capital termina sus funciones en esta administración el próximo 25 de enero; en este sentido, ninguna acción política debería alterar sus obligaciones”. “Le he escuchado decir que su presencia en el campamento no le está afectando sus labores, lo cual, obviamente, sí tienen derecho a protestar, pero también tiene una responsabilidad con la ciudad”, amplió el director de la ASJ. Además, agregó que hay que apoyar el respeto a la institucionalidad del país. “La ley electoral establece los mecanismos que hay si los resultados no le favorecen porque hay alguna inconsistencia; lo que procede es seguir con lo que establece la ley: presentar las impugnaciones necesarias con su equipo de abogados y permitir que el Consejo Nacional Electoral, conforme a ley, resuelva”, explicó Hernández. Amplió que lo que no se puede aceptar es que cualquiera que sienta que el resultado no le favorece trate de generar caos y paralizar la ciudad y quemar llantas, “porque entonces así no se fortalece el Estado de derecho y es un mal precedente que estamos viendo ahora, cuando la autoridad es la que justamente está incentivando el desorden, el caos, y eso lo lamentamos”, manifestó Carlos Hernández.

Está trabajando

Por su parte, el alcalde capitalino, Jorge Aldana, justificó que se está trabajando al 100 % desde la carpa en Infop. “Aquí seguimos en nuestra actividad normal de trabajo, todos los días revisando documentos, papeles, para que el trabajo de la alcaldía municipal no se detenga en esta improvisada mesa de trabajo”, informó. Expresó también que se avanza con obras en la Nueva Capital y en el proyecto del paso a desnivel de Mateo. “Nada de lo que está pasando en la ciudad se detiene”, aseguró. Por su parte, el vicealcalde de la capital, Carlenton Dávila, consideró que el hecho de que esté acampando no significa que no esté trabajando al 100 %, ya que en la municipalidad lo que hay es un plan operativo.

“Al inicio de cada año se aprueba el plan anual, donde siempre se sufren algunos cambios, pero se mantiene en un gran porcentaje, donde cada una de las gerencias tiene un plan operativo que cumplir”, detalló Dávila. Agregó que la funcionalidad de cada gerencia es obligatoria y pueden recibir un reparo si hacen cosas distintas a lo aprobado. El vicealcalde afirmó que todas las gerencias de la alcaldía están funcionando y que no se han detenido por ningún motivo.

Consideró que el alcalde firma muchos documentos, los cuales puede firmar en cualquier lugar, no solo en el edificio de la alcaldía. Dávila dijo que cuatro gerencias de la Alcaldía que son indispensables y que no deben dejar de funcionar. “Las más importantes que deben estar en actividades: la primera es la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, que no se pare el sistema de tratamiento ni un segundo para que despache agua tratada”, afirmó. Sobre el tema del aseo y la recolección de basura, manifestó: “La ciudad produce más de 700 toneladas, y esas cantidades, si se acumulan, sería terrible, por lo que la gerencia de aseo no debe parar por ningún motivo”. Otra área importante es la administrativa de atención al cliente, “que es donde la gente va y pone su negocio y tramita para invertir en la ciudad, y también para renovar los permisos y licencias, remodelación e iniciar construcciones”.