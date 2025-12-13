Jorge Aldana pide escrutinio especial de todas las actas para dar certeza al resultado electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central y candidato por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, expresó que espera que la totalidad de las 2,441 actas sean sometidas a escrutinio especial para alcanzar mayor certidumbre sobre los resultados electorales en la capital.

"Yo estoy esperando que las actas totales, las 2,441, sean sometidas al escrutinio especial para tener más certidumbre, más certeza”, manifestó Aldana, al referirse al proceso que se transmite públicamente y que cuenta con la presencia de instituciones y actores políticos.

El edil señaló que, aunque se seleccionaron 492 actas para revisión, considera necesario que el análisis se extienda a todas. "Hay 492 que ellos escogieron, pero yo quisiera que fueran todas, para tener un poquito de confianza, un poquito apenas", afirmó.

Sobre las urnas que ya fueron definidas para el escrutinio especial, Aldana aseguró que su equipo conoce los resultados. "En esas 500 urnas que van al escrutinio especial, ya sabemos cuáles son, sabemos el resultado, de las 500 ganamos 300 y perdemos 200", indicó.