Jorge Aldana pide escrutinio especial de todas las actas para dar certeza al resultado electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central y candidato por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, expresó que espera que la totalidad de las 2,441 actas sean sometidas a escrutinio especial para alcanzar mayor certidumbre sobre los resultados electorales en la capital.
"Yo estoy esperando que las actas totales, las 2,441, sean sometidas al escrutinio especial para tener más certidumbre, más certeza”, manifestó Aldana, al referirse al proceso que se transmite públicamente y que cuenta con la presencia de instituciones y actores políticos.
El edil señaló que, aunque se seleccionaron 492 actas para revisión, considera necesario que el análisis se extienda a todas. "Hay 492 que ellos escogieron, pero yo quisiera que fueran todas, para tener un poquito de confianza, un poquito apenas", afirmó.
Sobre las urnas que ya fueron definidas para el escrutinio especial, Aldana aseguró que su equipo conoce los resultados. "En esas 500 urnas que van al escrutinio especial, ya sabemos cuáles son, sabemos el resultado, de las 500 ganamos 300 y perdemos 200", indicó.
En ese contexto, sostuvo que no existe margen para alterar esos datos. "O sea, no nos van a aplicar la mano peluda porque ya sabemos los resultados de esas urnas y no puede ser distinto a lo que es en las actas", agregó.
Aldana señaló que su permanencia en la carpa instalada en el plantón en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto de Formación Profesional (Infop) nombrada como "defensa del voto" se ha extendido por varios días.
"Aquí ya es el quinto día que estamos acá y aquí no vamos a desmayar hasta que alcancemos que se haga justicia para el pueblo para que se respete la voluntad de la gente que salió a votar con amor y con fe el día de la elección", expresó.
Las elecciones generales se celebraron el domingo 30 de noviembre, cuando los ciudadanos eligieron autoridades a nivel presidencial, 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
En el Distrito Central, con el 99.67% de las actas escrutadas, el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya lidera con 158,723 votos, seguido de Jorge Aldana con 158,110, una diferencia de 613 votos.