Kenneth Melhado cuestiona al CNE: "Sin transparencia no hay democracia"

Tegucigalpa, Honduras.- A trece días de celebradas las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha emitido la declaratoria oficial de resultados, situación que, según Kenneth Melhado, dirigente del equipo del alcalde capitalino Jorge Aldana, representa una señal de alerta para la credibilidad del proceso democrático.

Melhado sostuvo "esta omisión, lejos de ser un retraso administrativo constituye una señal preocupante para la credibilidad del proceso democrático".

El dirigente comparó la situación hondureña con democracias consolidadas como Francia o Estados Unidos, donde -afirmó- un escenario similar activaría mecanismos inmediatos de control judicial, presión social o fiscalización política.

"El silencio prolongado de un órgano electoral no se normaliza ni se justifica; se cuestiona y se corrige", expresó.