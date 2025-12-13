Kenneth Melhado cuestiona al CNE: "Sin transparencia no hay democracia"

Tegucigalpa, Honduras.- A trece días de celebradas las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha emitido la declaratoria oficial de resultados, situación que, según Kenneth Melhado, dirigente del equipo del alcalde capitalino Jorge Aldana, representa una señal de alerta para la credibilidad del proceso democrático.
Melhado sostuvo "esta omisión, lejos de ser un retraso administrativo constituye una señal preocupante para la credibilidad del proceso democrático".
El dirigente comparó la situación hondureña con democracias consolidadas como Francia o Estados Unidos, donde -afirmó- un escenario similar activaría mecanismos inmediatos de control judicial, presión social o fiscalización política.
"El silencio prolongado de un órgano electoral no se normaliza ni se justifica; se cuestiona y se corrige", expresó.
Según su análisis, la ausencia de una declaratoria no solo retrasa la proclamación de resultados, sino que debilita el principio de soberanía popular y normaliza la subordinación social. En ese sentido, planteó que la gobernabilidad no se fortalece con obediencia sin transparencia, sino con rendición de cuentas.
Las elecciones generales se celebraron el domingo 30 de noviembre, cuando los hondureños acudieron a las urnas para elegir al nuevo presidente, 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
El proceso ha estado marcado por la inactividad del portal de divulgación de resultados del CNE. Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López han atribuido problemas técnicos con la empresa adjudicada, ASD.