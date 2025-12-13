Roberto Contreras: "Desautorizo cualquier liberal que quiera hacer negociaciones con Libre"

Tegucigalpa, Honduras.-Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dejó claro que ningún miembro de la institución está autorizado a realizar negociaciones con otros partidos.
"Desautorizo cualquier liberal que quiera hacer negociaciones con Libertad y Refundación. Repito, en este momento, como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, desautorizo a cualquier diputado, a cualquier candidato o cualquier alcalde que entre en negociaciones con Libertad y Refundación, lo expulsaremos del partido", afirmó el también alcalde de San Pedro Sula.
El dirigente liberal agregó que "nadie está autorizado a sentarse a negociar ni con nacionalistas ni con miembros de Libertad y Refundación".
Sobre el proceso electoral en curso, Contreras señaló que es importante esperar los resultados oficiales: "Vamos a terminar de contar las actas, que es lo que hemos hablado siempre nosotros. Con las actas en la mano podemos revisar cuál es el resultado. Ahorita vamos a empezar a hacer el escrutinio de las actas que presenten inconsistencias, pero hay que mantener a calma a todos".
En relación con rumores de fraude o anticipación de ganadores, el presidente del CCEPL fue enfático al decir que "ni Salvador puede decir que hubo fraude, ni Papi puede decir que hay ganador, ni viceversa. Esperemos que el CNE nos dé un resultado. No hay por qué exasperarse, no hay por qué desesperarse tampoco".
Sobre un alejamiento entre Contreras y Nasralla, el edil aseguró: "Yo he respaldado la candidatura del ingeniero Salvador Nasralla del departamento de Cortés y el 33% de la victoria de Salvador Nasralla la llevó del departamento de Cortés gracias al trabajo de los 12 municipios".