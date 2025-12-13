Roberto Contreras: "Desautorizo cualquier liberal que quiera hacer negociaciones con Libre"

Tegucigalpa, Honduras.-Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dejó claro que ningún miembro de la institución está autorizado a realizar negociaciones con otros partidos.

"Desautorizo cualquier liberal que quiera hacer negociaciones con Libertad y Refundación. Repito, en este momento, como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, desautorizo a cualquier diputado, a cualquier candidato o cualquier alcalde que entre en negociaciones con Libertad y Refundación, lo expulsaremos del partido", afirmó el también alcalde de San Pedro Sula.

El dirigente liberal agregó que "nadie está autorizado a sentarse a negociar ni con nacionalistas ni con miembros de Libertad y Refundación".