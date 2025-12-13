Partido Nacional pide que escrutinio especial sea observado por todos

Tegucigalpa, Honduras.-La candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, pidió que el escrutinio especial sea observado "por todos, sociedad civil, nacional, internacional, para que no quede un ápice de duda de que el escrutinio".

"Ahorita le invitamos a todos los que van a participar en el escrutinio especial de cada partido político, hay antecedentes de delitos electorales ahí, no se presten, porque su libertad no tiene precio", dijo en una conferencia la líder nacionalista.

"Los partidos políticos debemos de respetar la voluntad del pueblo hondureño, aunque no nos guste", reafirmó.

"Juntas receptoras de votos que van a estar en el escrutinio especial, les invitamos de la manera más humilde, pero enérgica, a no prestarse a intereses de un partido o afectar a otro. Háganlo por Honduras. Honduras merece más que esto", mencionó.