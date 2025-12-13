Partido Nacional pide que escrutinio especial sea observado por todos

Tegucigalpa, Honduras.-La candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, pidió que el escrutinio especial sea observado "por todos, sociedad civil, nacional, internacional, para que no quede un ápice de duda de que el escrutinio".
"Ahorita le invitamos a todos los que van a participar en el escrutinio especial de cada partido político, hay antecedentes de delitos electorales ahí, no se presten, porque su libertad no tiene precio", dijo en una conferencia la líder nacionalista.
"Los partidos políticos debemos de respetar la voluntad del pueblo hondureño, aunque no nos guste", reafirmó.
"Juntas receptoras de votos que van a estar en el escrutinio especial, les invitamos de la manera más humilde, pero enérgica, a no prestarse a intereses de un partido o afectar a otro. Háganlo por Honduras. Honduras merece más que esto", mencionó.
Llamó a que "por primera vez en la historia democrática del país, le demos la certeza de un proceso transparente, a pesar de las nebulosas del pasado. Hoy queremos dar ese primer paso. Cortemos la hebra y empecemos a construir la Honduras de todos los hondureños sin color político".
"Vamos a estar observando. Le pedimos al Consejo Nacional Electoral que sea televisado, que sea observado, que muestre al pueblo hondureño para que las narrativas falsas y mentirosas de aquellos que quieren perjudicar el proceso, no lo haga eco, sino que sean nuestros propios ojos los que den fe y legalidad de lo que pasa en el escrutinio especial", finalizó la candidata nacionalista.
Cabe mencionar que Mejía también mencionó que esperan poder iniciar con el proceso del escrutinio especial este sábado por la tarde noche, ya que todo el personal y los observadores se encuentran listos.