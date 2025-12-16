Frente frío mantendrá lluvias y bajas temperaturas en Honduras

Según explicó Argeñal, durante las últimas 36 horas se han registrado acumulados de lluvia significativa, especialmente en la sierra de Omoa, donde se contabilizaron más de 190 milímetros de precipitación.

El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), Francisco Argeñal, informó que el fenómeno ha generado precipitaciones intensas, principalmente en el norte y noroccidente del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y el ambiente frío continuarán afectando a varias regiones de Honduras durante los próximos días debido a la influencia de una masa de aire frío.

El titular de Cenaos señaló que las precipitaciones continuarán durante este día, con acumulados similar a los registrados el lunes.

En las zonas bajas de ciudades como La Lima, San Pedro Sula y Choloma se esperan lluvias de hasta 40 milímetros, mientras que en sectores del litoral atlántico, como Tela, La Ceiba y Tocoa, los acumulados podrían alcanzar entre 60 y 80 milímetros.

Para mañana, el pronóstico indica una disminución gradual de las lluvias, especialmente durante la tarde.

No obstante, en horas de la mañana se mantendrán las precipitaciones, sobre todo desde Atlántida hasta el departamento de Cortés, aunque con cantidades menores en comparación con las registradas en las últimas horas.

En cuanto a las temperaturas, Argeñal detalló que el país experimenta un descenso térmico notable. Tegucigalpa amaneció con 18 grados Celsius, mientras que en La Esperanza se reportaron 13 grados. En Santa Rosa de Copán la temperatura fue de 17 grados, en Ocotepeque 19, Catacamas 21 y San Pedro Sula 22 grados Celsius.

El director de Cenaos advirtió que estas temperaturas frescas se mantendrán durante mañana y podrían descender un grado adicional hacia el jueves, debido a la persistencia de cielos nublados en gran parte del territorio nacional, incluyendo el centro, occidente, oriente y norte del país.

En Tegucigalpa, se espera que el clima se mantenga fresco incluso al mediodía, ya que la cobertura nubosa limitará el aumento de la temperatura.

En la región sur, aunque las lluvias serán menos frecuentes, se registrará un descenso térmico asociado al incremento de los vientos.

Argeñal informó que en el sur del país se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde, lo que también provocará un leve incremento en el oleaje en el litoral Caribe.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslizamientos y condiciones adversas en zonas costeras.