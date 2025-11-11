¿Cuáles serán las condiciones del clima para este miércoles 12 de noviembre?

En relación con el estado de los mares, Fonseca detalló que “en el litoral Caribe el oleaje se mantiene entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanza entre dos y cuatro pies”.

De acuerdo con el especialista, en el resto de las regiones se esperan “precipitaciones débiles aisladas”, sin mayores acumulados de lluvia.

Fonseca explicó que el fenómeno “estará produciendo abundante nubosidad, lluvias y chubascos moderados y fuertes en el norte, áreas del centro y oriente del país”.

Tegucigalpa, Honduras.- Una masa de aire frío continúa afectando el territorio nacional, dejando abundante nubosidad y precipitaciones en varias zonas del país, informó Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronosticador de turno indicó que las temperaturas bajarán en varios puntos del país, especialmente en las zonas altas del occidente.

Para Tegucigalpa se esperan una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 16.

En la región central, el termómetro alcanzará una máxima de 26 y una mínima de 18 grados, mientras que en la región insular la máxima será de 28 y la mínima de 26.

El norte registrará temperaturas de hasta 27 grados como máxima y 22 como mínima, mientras que en el oriente se prevén valores entre los 29 y 20 grados.

Por su parte, la región sur será la más cálida del país, con una máxima de 34 grados y una mínima de 24, en contraste con el occidente, donde el ambiente será más fresco, con una máxima de 24 y una mínima de 13.

Fonseca recordó que este tipo de sistemas fríos suelen extenderse por varios días y pidió a la población estar atenta a las recomendaciones de las autoridades competentes.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).