Trasladan laboratorio de moscas contra el gusano barrenador de Honduras a México

Tegucigalpa, Honduras.- El primer Centro de Dispersión y Eclosión de moscas estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) que operó en Palmerola, Honduras, desde noviembre de 2024, hasta finales del mes de mayo de 2025, fue cerrado y trasladado a México, debido a la propagación de la enfermedad. El problema de gusano barrenador no es exclusivo de Honduras, abarca a países de Centroamérica, México y ya se reportó el primer casos en humanos en Estados Unidos, por esa razón, las medidas adoptadas para combatirlo se hacen en conjunto. Ante esto, se decidió trasladar hacia México el Centro de Dispersión de moscas esterilizadas para que la enfermedad no alcance el territorio de Estados Unidos, que tiene cerrada la frontera sur para el paso de ganado. El proyecto es ejecutado con el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). La responsable de la propagación de la enfermedad es la mosca Cochliomyia Hominivorax, de aspecto metálico, verdoso-azulado, con rayas negras en el dorso, muy parecidas a las domésticas. Según los expertos, la hembra es capaz de detectar las heridas en seres de sangre caliente, ya sea animales y humanos que estén a corta o largas distancias.

Una vez que encuentra a su víctima puede depositar entre 300 a 500 huevecillos, que rápido se convierten en gusanos, que provoca la miasis, ya que van socavando el tejido hasta hacer lesiones profundas que pueden causar la muerte si no se trata a tiempo.

Datos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) indican que a Honduras llegaban a la semana más de 80 millones de moscas estériles, procedentes del complejo de Pacora, Panamá, única planta productora de moscas estériles en el mundo. La mosca llegaba a Honduras en pupa, es decir, en estado de formación, donde se completaba su proceso a estado adulto y luego se dispersaban en avión más de ocho millones de insectos en los departamentos más afectados del país, Nicaragua y Guatemala.

Estrategia

Ángel Emilio Aguilar, director de Senasa, explicó a EL HERALDO que EL Centro de Dispersión y Eclosión de moscas estériles del gusano barrenador funcionó hasta mayo de 2025 debido a que la enfermedad avanzó a Guatemala y México, entonces volar aviones desde Honduras hasta allá resultaba demasiado costoso.

“Es por eso que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos decide junto a todos los demás países que la estrategia ya no nos funcionaba desde Honduras, sino que era mejor trasladar el Centro de Dispersión y Eclosión de moscas a México y es allá donde está en este momento”, detalló. Reseñó que en los años 90, cuando hubo un brote de esta enfermedad en toda la región, habían dos plantas productoras de moscas: una que es la que funciona en Panamá, que producía 100 millones de moscas a la semana y había otra en Tuxtla, México que producía 500 millones de moscas estériles a la semana. En ese momento se producían 600 millones de moscas que dispersaban simultáneamente en todos los países de la región, pero hoy que solo cuenta con la planta de Panamá (donde están los huevos de la mosca estériles), entonces la producción solo alcanza para México. EL HERALDO conoció que en México esperan habilitar nuevamente la Planta Productora de Moscas Estériles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se implantó el método de control biológico con el que la plaga fue erradicada. Leslie Rollins, secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, informó en junio de 2025 que invertirán 21 millones de dólares, para la renovación de la instalación en Chiapas “que proveerá hasta 100 millones de moscas estériles adicionales cada semana”.