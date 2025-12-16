Jorge Aldana denuncia daños a su campamento tras intervención policial

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato y alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, por el partido Libertad y Refundación (Libre) denunció que efectivos de fuerzas de seguridad ingresaron durante la madrugada a su campamento, además de agredir físicamente a varias personas que se encontraban en el lugar.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Aldana mostró el estado del campamento, tras lo ocurrido en lo que calificó como la octava noche de protesta pacífica. Según su testimonio, el ingreso de los agentes se realizó de manera "desproporcionada" y derivó en daños materiales y golpes a algunos de sus acompañantes.

El campamento, ubicado en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

En su mensaje, Aldana afirmó que su permanencia en el campamento responde a los resultados consignados en las 2,441 actas de la capital, las cuales —según sostuvo— le otorgan la "victoria" electoral. Añadió que, de no ser así, habría aceptado un resultado adverso por respeto a la ley, la democracia y la voluntad popular.