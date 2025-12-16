Jorge Aldana denuncia daños a su campamento tras intervención policial

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato y alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, por el partido Libertad y Refundación (Libre) denunció que efectivos de fuerzas de seguridad ingresaron durante la madrugada a su campamento, además de agredir físicamente a varias personas que se encontraban en el lugar.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Aldana mostró el estado del campamento, tras lo ocurrido en lo que calificó como la octava noche de protesta pacífica. Según su testimonio, el ingreso de los agentes se realizó de manera "desproporcionada" y derivó en daños materiales y golpes a algunos de sus acompañantes.
El campamento, ubicado en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
En su mensaje, Aldana afirmó que su permanencia en el campamento responde a los resultados consignados en las 2,441 actas de la capital, las cuales —según sostuvo— le otorgan la "victoria" electoral. Añadió que, de no ser así, habría aceptado un resultado adverso por respeto a la ley, la democracia y la voluntad popular.
Hace ocho días iniciamos este campamento en defensa del voto y la victoria del pueblo, de forma pacífica y honesta, con el respaldo de las y los buenos capitalinos.— Jorge Aldana (@JorgeAldanaB) December 16, 2025
No vamos a regresar a los tiempos oscuros donde la violencia se imponía. Aquí estamos alzando la voz de quienes... pic.twitter.com/ORWNTmPUqj
El edil reiteró que su reclamo no es personal, sino una exigencia para que se respete el voto ciudadano mediante el conteo "acta por acta, voto por voto", gane quien gane. Asimismo, condenó la "violencia en todas sus expresiones" y aseguró que su protesta se mantiene en el marco del diálogo, la paz y el respeto.
El video fue acompañado por una publicación en la que Aldana recordó que el campamento inició hace ocho días de forma pacífica, con el respaldo de simpatizantes capitalinos, y cuestionó la demora del sistema electoral y la negativa —según señaló— a revisar la totalidad de las actas.
El campamento fue instalado luego de que el candidato se presentara el martes 9 de diciembre en las afueras del CLE, para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la revisión total de las actas correspondientes al Distrito Central. El sábado 13 de diciembre reiteró públicamente su solicitud de que todas las actas fueran sometidas a escrutinio especial para obtener mayor certeza en los resultados.
De acuerdo con la última actualización del CNE, el martes 9 de diciembre, con el 99.67 % de las actas escrutadas en el Distrito Central, el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, registra 158,723 votos, mientras que Jorge Aldana suma 158,110, una diferencia de 613 votos.