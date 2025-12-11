Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta

Al interior de esta carpa, Jorge Aldana ha permanecido desde hace tres días exigiendo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se revise acta por acta.
El actual alcalde del Distrito Central, quien busca la reelección, decidió realizar el plantón en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto de Formación Profesional (Infop).
Aldana ya lleva tres días en lo que ha denominado “el campamento de la victoria”, siempre acompañado por militantes de Libre.
Jorge Aldana pasa la noche dentro de una carpa donde hay baños portátiles, y ha contado con el respaldo de los simpatizantes de su partido.
Los militantes de Libertad y Refundación (Libre) también han permanecido en las afueras del Infop con banderas de su institución política.
Desde que se instaló en las afueras del Infop, Aldana aseguró que permanecería 24/7 hasta que el CNE revise las actas.
Jorge Aldana se disputa la Alcaldía del Distrito Central con Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional; una ventaja de poco más de 600 votos los separa.
Este fin de semana, las autoridades del CNE iniciarán el escrutinio especial, en el que se someterán a revisión más de 2,700 actas con inconsistencias.
Hasta el momento, Jorge Aldana acumula un total de 157,913 votos, mientras que Juan Diego Zelaya suma 158,438.
El actual edil asegura que él recibió el respaldo de los habitantes del Distrito Central, por lo que exige que se respeten los votos.