Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta

Por tercer día, Jorge Aldana permanece en las afueras del Infop, donde exige que se cuenten las actas una por una. El edil ha estado acompañado por militantes de Libre

  • 11 de diciembre de 2025 a las 12:40
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
1 de 10

Al interior de esta carpa, Jorge Aldana ha permanecido desde hace tres días exigiendo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se revise acta por acta.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
2 de 10

El actual alcalde del Distrito Central, quien busca la reelección, decidió realizar el plantón en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto de Formación Profesional (Infop).

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
3 de 10

Aldana ya lleva tres días en lo que ha denominado “el campamento de la victoria”, siempre acompañado por militantes de Libre.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
4 de 10

Jorge Aldana pasa la noche dentro de una carpa donde hay baños portátiles, y ha contado con el respaldo de los simpatizantes de su partido.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
5 de 10

Los militantes de Libertad y Refundación (Libre) también han permanecido en las afueras del Infop con banderas de su institución política.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
6 de 10

Desde que se instaló en las afueras del Infop, Aldana aseguró que permanecería 24/7 hasta que el CNE revise las actas.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
7 de 10

Jorge Aldana se disputa la Alcaldía del Distrito Central con Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional; una ventaja de poco más de 600 votos los separa.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
8 de 10

Este fin de semana, las autoridades del CNE iniciarán el escrutinio especial, en el que se someterán a revisión más de 2,700 actas con inconsistencias.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
9 de 10

Hasta el momento, Jorge Aldana acumula un total de 157,913 votos, mientras que Juan Diego Zelaya suma 158,438.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Así es el campamento improvisado de Jorge Aldana en las afueras del Infop para pedir revisión acta por acta
10 de 10

El actual edil asegura que él recibió el respaldo de los habitantes del Distrito Central, por lo que exige que se respeten los votos.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
