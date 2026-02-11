Plan de reparación vial por Semana Santa priorizará corredores turísticos

La estrategia responde a una realidad evidente; los principales destinos del país dependen de vías que hoy presentan baches, fallas en drenajes y cuellos de botella que ponen en riesgo a miles de conductores.

La recién aprobada Ley Especial de Emergencia Vial no solo busca atender el deterioro generalizado de las carreteras, sino establecer un orden de prioridades donde los corredores turísticos jugarán un papel central.

Tegucigalpa, Honduras.- Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y a 46 días del mayor movimiento interno de viajeros, el gobierno comenzará las primeras intervenciones en las carreteras estratégicas para el turismo, mientras activa un plan de mantenimiento masivo que abarcará 2,700 kilómetros de la red vial pavimentada del país.

Desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el ministro Aníbal Ehrler explicó que el decreto aprobado por el Congreso permite actuar de inmediato ante una situación que calificó como crítica.

“Lo que tenemos aquí enfrente es simplemente un decreto para atender de inmediato la emergencia que estamos viviendo en el país. La emergencia se centra en dos puntos bien importantes”, expuso Ehrler.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

El plan inicial contempla un bacheo puntual para eliminar los daños más severos, mecanización y recuperación de cunetas para evitar que el agua circule sobre la calzada y limpieza manual del derecho de vía para mejorar la visibilidad y seguridad.

“Hay muchas carreteras que no están en condiciones ni siquiera mínimas para la circulación y que están produciendo muchos accidentes. Si la carretera tiene muchos baches y circulan muchos más vehículos que lo normal, van a incrementar el número de accidentes”, advirtió el ministro.

Además del mantenimiento inmediato, la planificación tiene un componente preventivo de cara al invierno. La intención es estabilizar la red antes de las lluvias y evitar cortes que históricamente han aislado comunidades enteras. Este enfoque incluye no solo la red pavimentada, sino acciones complementarias como dragado y mantenimiento de bordos en el Valle de Sula.

En el caso específico del corredor turístico hacia el litoral atlántico, la intervención será prioritaria. La ampliación de los cinco puentes más cercanos a El Progreso, que busca reducir los congestionamientos que en temporadas altas pueden superar la hora y media de espera.

“En las próximas horas se comenzarán los trabajos e intervención, por ejemplo en la CA-13, una carretera de mucha importancia para el turismo y otros rubros”, confirmó Ehrler.

La ejecución estará acompañada por un esquema de supervisión externa y monitoreo público. Unas cinco empresas serán contratadas para formular, supervisar y reportar avances diarios.

Además, se habilitará una plataforma digital donde la ciudadanía podrá consultar en tiempo real los puntos intervenidos, con fotografías del antes y después y detalle de la inversión realizada.

“Usted va a poder entrar a un link, ahí va a aparecer el mapa de Honduras y ahí van a ir apareciendo los puntitos de intervención que usted los va a tocar y va a ver la foto del antes, la foto del después, el sitio exacto donde se realizó y qué fue lo que se realizó”, explicó el titular de la SIT.

El presupuesto inicial para el mantenimiento ronda entre 750 y 800 millones de lempiras, aunque el decreto incluye también la compra de maquinaria que será entregada a las municipalidades para atender la red no pavimentada bajo un modelo coordinado con los gobiernos locales.