Retiran de la lista de los más buscados a Romeo Vásquez Velásquez

La Secretaría de Seguridad retiró al general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez de la lista de los más buscados del país y por quien ofrecían una recompensa de L35 millones

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 17:28
Vásquez Velásquez estaba junto a un grupo de criminales como de los más buscados y por los que se ofrecía millonarias recompensas.

 Foto: El HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Seguridad, quitaron de la lista de los más buscados al general en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez.

Hay que recordar que por el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, se ofrecía una recompensa de 35 millones de lempiras por quien diera información fidedigna de su paradero para ser capturado.

Hijo de Romeo Vásquez asegura que el exjefe militar ya no está en la montaña

El lunes recién pasado, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez dijo que las recompensas se iban a analizar, debido a que la institución de seguridad no tenía los suficientes recursos para ese tipo de ofrecimientos, los que fueron herederos de la gestión de Gustavo Sánchez Velásquez.

El general, en condición de retiro, permaneció por más de 10 meses prófugo de la justicia y con apariciones esporádicas desde el anonimato en redes sociales.

Sin embargo, la tarde de ayer martes 10 de febrero, su hijo, Jesús Vásquez, aseguró que su padre ya se encontraba en la ciudad y que pronto "lo veríamos por aquí defendiendo el país como antes".

Recompensa por Romeo Vásquez sube a 30 millones de lempiras

Posteriormente, se dio a conocer que un equipo de abogados remitió una solicitud de amnistía política ante el Congreso Nacional (CN) en beneficio de Vásquez Velásquez y otros generales involucrados, sin embargo, hasta el momento, no se ha emitido ninguna resolución.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

