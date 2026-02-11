Retiran de la lista de los más buscados a Romeo Vásquez Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Seguridad, quitaron de la lista de los más buscados al general en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez.

Hay que recordar que por el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, se ofrecía una recompensa de 35 millones de lempiras por quien diera información fidedigna de su paradero para ser capturado.

Vásquez Velásquez estaba junto a un grupo de criminales como de los más buscados y por los que se ofrecía millonarias recompensas.