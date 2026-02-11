Retiran de la lista de los más buscados a Romeo Vásquez Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Seguridad, quitaron de la lista de los más buscados al general en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez.
Hay que recordar que por el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, se ofrecía una recompensa de 35 millones de lempiras por quien diera información fidedigna de su paradero para ser capturado.
Vásquez Velásquez estaba junto a un grupo de criminales como de los más buscados y por los que se ofrecía millonarias recompensas.
El lunes recién pasado, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez dijo que las recompensas se iban a analizar, debido a que la institución de seguridad no tenía los suficientes recursos para ese tipo de ofrecimientos, los que fueron herederos de la gestión de Gustavo Sánchez Velásquez.
El general, en condición de retiro, permaneció por más de 10 meses prófugo de la justicia y con apariciones esporádicas desde el anonimato en redes sociales.
Sin embargo, la tarde de ayer martes 10 de febrero, su hijo, Jesús Vásquez, aseguró que su padre ya se encontraba en la ciudad y que pronto "lo veríamos por aquí defendiendo el país como antes".
Posteriormente, se dio a conocer que un equipo de abogados remitió una solicitud de amnistía política ante el Congreso Nacional (CN) en beneficio de Vásquez Velásquez y otros generales involucrados, sin embargo, hasta el momento, no se ha emitido ninguna resolución.