Presidente nombra a Rigoberto Oseguera Mass como Director de la Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, nombró y juramentó al comisionado Rigoberto Oseguera Mass como nuevo director de la Policía Nacional.
El nuevo director policial estuvo como director de inteligencia, jefe regional de inteligencia en la zona norte, subinspector general de la Policía Nacional y paso como enlace del Consejo Nacional Electoral (CNE) más de 2 años.
Hace dos días los habían nombrado como director de operaciones de la Policía Nacional, pero 48 horas después asume la dirección general.
También han sido juramentados los dos viceministros de seguridad, entre ellos: Rommel Martínez Torres y Mesil Aguilar Amaya, los dos son comisionados generales en condición de retiro.
Cabe mencionar que los comisionados generales Miguel Pérez Suazo y Lincoln Gustavo Pacheco Murillo, habían sido nombrados de forma interina como director y subdirector de la Policía Nacional.
La institución policial se pronunció ante el nombramiento de su nuevo titular a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. "Bienvenido señor director general de nuestra Policía Nacional de Honduras, comisionado de policía Rigoberto Oseguera Mass".