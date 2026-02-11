Presidente nombra a Rigoberto Oseguera Mass como Director de la Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, nombró y juramentó al comisionado Rigoberto Oseguera Mass como nuevo director de la Policía Nacional.

El nuevo director policial estuvo como director de inteligencia, jefe regional de inteligencia en la zona norte, subinspector general de la Policía Nacional y paso como enlace del Consejo Nacional Electoral (CNE) más de 2 años.

Hace dos días los habían nombrado como director de operaciones de la Policía Nacional, pero 48 horas después asume la dirección general.