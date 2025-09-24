Recompensa por información de Romeo Vásquez Velásquez aumenta a L 30 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno a través de la Policía Nacional anunció que la recompensa por información que lleve a la captura del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, aumentó a 30 millones de lempiras.

Vásquez Velásquez es unos de los diez hondureños más buscados y la suma por datos de su paradero ha ido aumentando gradualmente, de 500,000 lempiras subió a 30 millones.

La orden de captura emitida por el Ministerio Público señala a Romeo por su presunta participación en hechos violentos registrados en 2009, tras el golpe de Estado.