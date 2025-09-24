  1. Inicio
Recompensa por información de Romeo Vásquez Velásquez aumenta a L 30 millones

El gobierno de Honduras eleva de 25 a 30 millones de lempiras la recompensa por información que conduzca a la captura del general en retiro Romeo Vásquez Velásquez

  • 24 de septiembre de 2025 a las 06:28
Recompensa por información de Romeo Vásquez aumenta a 30 millones de lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno a través de la Policía Nacional anunció que la recompensa por información que lleve a la captura del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, aumentó a 30 millones de lempiras.

Vásquez Velásquez es unos de los diez hondureños más buscados y la suma por datos de su paradero ha ido aumentando gradualmente, de 500,000 lempiras subió a 30 millones.

La orden de captura emitida por el Ministerio Público señala a Romeo por su presunta participación en hechos violentos registrados en 2009, tras el golpe de Estado.

Familia de Romeo Vásquez se solidariza con el general en la caminata de las iglesias

Se le acusa de estar involucrado en el asesinato del joven Isy Obed Murillo, y en la tentativa de asesinato de Alex Roberto Zelaya.

A pesar de los operativos y campañas de búsqueda en varias regiones del país, no han logrado dar con su paradero, por lo que la recompensa sigue aumentando.

"Si lo ves, contáctanos al 9974-9737, o al correo: masbuscados.dpi@policianacional.gob.hn", dice parte del afiche de las autoridades, donde figuran los hondureños más buscados, entre ellos Romeo Vásquez Velásquez.

