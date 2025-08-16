Familia de Romeo Vásquez se solidariza con el general en la caminata de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- La familia del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, estuvo presente en la caminata organizada por las iglesias Católica y Evangélica en Tegucigalpa, expresando su solidaridad hacia el exjerarca militar que se encuentra prófugo de la justicia. Los familiares de Vásquez Velásquez transitaron por el bulevar Suyapa con dirección al estadio "Chelato Uclés", vistiendo camisas con la leyenda "La patria no se vende, se defiende".

Asimismo, en la parte trasera de la prenda llevaban escrito el versículo de Isaías 41:10, el cual dice "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Cabe resaltar que también en el evento uno de los participantes portaba una pancarta con el versículo de 1 Juan 5:14 junto a un mensaje a favor del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. "Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye (1 Juan 5:14). La patria no se alquila, ni se vende. La patria se ama y se defiende (General: Romeo Vásquez)".

Por otro lado, Vásquez Velásquez se pronunció a través de sus redes sociales acerca de la asistencia de sus parientes en la caminata organizada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica, destacando que extraña estar en el país. "Un padre siempre quiere estar al lado de su familia. Hoy los extraño, pero sé que cada paso que dieron en Tegucigalpa es una semilla de paz para nuestro país. Los hondureños no queremos odio ni división, queremos paz. Familia los quiero mucho", escribió.