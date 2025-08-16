Pastor Evelio Reyes: "Nosotros oramos por el actual gobierno, como lo hemos hecho por todos los anteriores"

Tegucigalpa, Honduras.-El reconocido pastor Evelio Reyes aseguró durante la caminata de las iglesias que este día oran por el actual gobierno, así como lo han hecho por todos los anteriores.

"Se ora por las autoridades del país, todo siempre es un mandato, nosotros oramos por el actual gobierno, como lo hemos hecho por todos los anteriores, es un mandato a fin de que vivamos en paz y habiendo paz podamos predicar", dijo a EL HERALDO el pastor. Sobre la caminata de las iglesias, Reyes aseguró que se trata de "una fiesta, estamos atizando la esperanza, avivando la fe y demostrando que somos muchísimos, somos el grupo más grande, mejor organizado, el más confiable, entonces, quiero decir a toda la sociedad que sí hay futuro y nadie nos lo va a quitar por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos".