  1. Inicio
  2. · Honduras

Padre Carlo Magno sobre caminata: "No hay un fin más que nuestro país"

"Todos los cristianos nos unimos en esta caminata de paz", aseguró el líder católico a pocos minutos de que inicie la gran marcha

  • 16 de agosto de 2025 a las 14:04

Tegucigalpa, Honduras.-El padre Carlo Magno reiteró este sábado que la caminata de las iglesias no tienen ningún otro fin que el bien por Honduras.

"Honduras merece siempre mejores derroteros, por eso esta caminata de oración, para que en Honduras suceda siempre lo mejor, entonces, oramos todos unidos, todos los cristianos de Honduras, unidos aquí en esta caminata", aseguró a EL HERALDO el líder de la iglesia Católica.

Ministerio Apostólico Palabra Revelada: “Venimos con todo el ánimo de hacer patria”

"Todos los cristianos nos unimos en esta caminata de paz, de amor, de democracia por nuestra Honduras", reiteró.

Sobre los ataques que han recibido esta semana, Magno aseguró que "siempre habrá gente que no está de acuerdo con las posiciones de la iglesia, pero caminamos porque amamos a Honduras, porque queremos a Honduras y queremos los mejores derroteros para nuestro país".

"Por eso toda esta masa de gente se une para orar por Honduras. Ese es el fin que nos convoca, no hay un fin más que nuestro país", aseguró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias