Sergio Cardona del Ministerio Apostólico Palabra Revelada: “Venimos con todo el ánimo de hacer patria”

Tegucigalpa, Honduras.-Uno de los líderes del Ministerio Apostólico Palabra Revelada aseguró que ellos llegan a la caminata de este sábado 16 de agosto con todo el ánimo para hacer patria y no generar conflictos.
"Venimos con todo el ánimo de hacer patria, de hacer una oración por nuestro país, no como un movimiento político, no apoyando a un partido político, sino a orar por nuestro país, por la paz de nuestro país", aseguró a EL HERALDO Sergio Cardona.
Afirmó que "la intención es traer la viveza de la iglesia, el ánimo que nosotros mostramos en la iglesia y traer la vida que en la iglesia tenemos a nuestro país".
Cardona detalló que solo de su ministerio se esperan entre 300 y 350 personas, muchos de ellos jóvenes.
"Tenemos alrededor de 30 jóvenes en la banda, más nuestro ministerio de jóvenes, la escuela de nuestra iglesia también participando y muchos de los miembros de nuestra iglesia también participando, más o menos entre 300-350 personas", contó.
Sobre su labor en esta caminata de las iglesias, Cardona mencionó que irán "haciendo proclamas de bendición para nuestro país e invitando a la gente a que se una, no a un movimiento político, sino a orar por el bienestar de nuestro país".