Sergio Cardona del Ministerio Apostólico Palabra Revelada: “Venimos con todo el ánimo de hacer patria”

Solo esta iglesia cuenta con más de 300 personas que participarán en la caminata de las iglesias en pro de la paz de Honduras

  • 16 de agosto de 2025 a las 13:24

Tegucigalpa, Honduras.-Uno de los líderes del Ministerio Apostólico Palabra Revelada aseguró que ellos llegan a la caminata de este sábado 16 de agosto con todo el ánimo para hacer patria y no generar conflictos.

"Venimos con todo el ánimo de hacer patria, de hacer una oración por nuestro país, no como un movimiento político, no apoyando a un partido político, sino a orar por nuestro país, por la paz de nuestro país", aseguró a EL HERALDO Sergio Cardona.

Afirmó que "la intención es traer la viveza de la iglesia, el ánimo que nosotros mostramos en la iglesia y traer la vida que en la iglesia tenemos a nuestro país".

Cardona detalló que solo de su ministerio se esperan entre 300 y 350 personas, muchos de ellos jóvenes.

"Tenemos alrededor de 30 jóvenes en la banda, más nuestro ministerio de jóvenes, la escuela de nuestra iglesia también participando y muchos de los miembros de nuestra iglesia también participando, más o menos entre 300-350 personas", contó.

Sobre su labor en esta caminata de las iglesias, Cardona mencionó que irán "haciendo proclamas de bendición para nuestro país e invitando a la gente a que se una, no a un movimiento político, sino a orar por el bienestar de nuestro país".

