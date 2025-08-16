  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan

En Honduras, una masiva afluencia de personas ya se encuentra en las calles en departamentos como La Paz, Comayagua y Lempira. Los hondureños en EE UU también están listos para participar

  • 16 de agosto de 2025 a las 11:29
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
1 de 10

Con una gran capacidad de convocatoria, la caminata organizada por las iglesias ya mantiene una notable asistencia en las calles. Incluso, el evento trasciende fronteras y cuenta con el apoyo de comunidades hondureñas en Estados Unidos.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
2 de 10

Desde temprano, pancartas y rótulos en mano, los hondureños en lugares como Grand Rapids, Michigan, en Estados Unidos, hicieron sentir su presencia, pese a la distancia que los separa de sus familias.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
3 de 10

“Luchemos por la justicia”, decía una de las pancartas sostenida por una ciudadana, acompañada de una bandera de Honduras.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
4 de 10

“Elijo la paz” es otra de las frases que destacó. Pese a estar fuera del país, muchos de ellos, por amor a su patria y a su familia, han decidido participar.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
5 de 10

Desde tempranas horas del día, los hondureños en Estados Unidos iniciaron la caminata que busca orar por la democracia y la paz de Honduras.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
6 de 10

En Honduras, se estima que unas 50 ciudades participarán. La convocatoria ha proyectado la movilización de más de 2 millones de personas.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
7 de 10

En Tegucigalpa, la convocatoria se hizo para las 2:00 de la tarde, al igual que en otros municipios como San Pedro Sula, Danlí y La Ceiba, aunque en otras zonas del país ya se inició la caminata.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
8 de 10

Comayagua, La Paz y Lempira son los departamentos donde la convocatoria ha dejado impresionantes resultados. Una masiva afluencia de personas ya camina y ora por la paz de Honduras.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
9 de 10

En Tegucigalpa se espera la mayor asistencia. Unos 200 agentes de la Policía Nacional se desplegarán en 22 puntos de atención. Iglesias católicas y evangélicas se han unido con un solo propósito: orar por la paz y la democracia del país.

 Foto: Cortesía
Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan
10 de 10

La caminata ya se desarrolla en varias zonas de Honduras, pero a las 2:00 de tarde más departamentos se sumarán a la convocatoria.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos