Caminata convocada por iglesias trasciende fronteras: hondureños en EE UU participan

Con una gran capacidad de convocatoria, la caminata organizada por las iglesias ya mantiene una notable asistencia en las calles. Incluso, el evento trasciende fronteras y cuenta con el apoyo de comunidades hondureñas en Estados Unidos.
Desde temprano, pancartas y rótulos en mano, los hondureños en lugares como Grand Rapids, Michigan, en Estados Unidos, hicieron sentir su presencia, pese a la distancia que los separa de sus familias.
“Luchemos por la justicia”, decía una de las pancartas sostenida por una ciudadana, acompañada de una bandera de Honduras.
“Elijo la paz” es otra de las frases que destacó. Pese a estar fuera del país, muchos de ellos, por amor a su patria y a su familia, han decidido participar.
Desde tempranas horas del día, los hondureños en Estados Unidos iniciaron la caminata que busca orar por la democracia y la paz de Honduras.
En Honduras, se estima que unas 50 ciudades participarán. La convocatoria ha proyectado la movilización de más de 2 millones de personas.
En Tegucigalpa, la convocatoria se hizo para las 2:00 de la tarde, al igual que en otros municipios como San Pedro Sula, Danlí y La Ceiba, aunque en otras zonas del país ya se inició la caminata.
Comayagua, La Paz y Lempira son los departamentos donde la convocatoria ha dejado impresionantes resultados. Una masiva afluencia de personas ya camina y ora por la paz de Honduras.
En Tegucigalpa se espera la mayor asistencia. Unos 200 agentes de la Policía Nacional se desplegarán en 22 puntos de atención. Iglesias católicas y evangélicas se han unido con un solo propósito: orar por la paz y la democracia del país.
La caminata ya se desarrolla en varias zonas de Honduras, pero a las 2:00 de tarde más departamentos se sumarán a la convocatoria.