Pastor Mario Banegas: "Nosotros venimos hoy a orar por Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.-"Nosotros venimos hoy a orar por Honduras", aseguró este sábado 16 de agosto el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), Mario Banegas, previo a que de inicio la caminata de las iglesias por la paz y la democracia en Honduras.
"Venimos a orar por Honduras y eso demuestra que nosotros estamos en paz, tranquilidad, amamos, Honduras, amamos este país y vamos a seguir orando por este país", dijo EL HERALDO, el líder evangélico.
Banegas reiteró que esta no es una marcha política: "Si fuera una marcha política, no hubiéramos estado orando por la presidenta de la República, no hubiéramos estado orando por otros partidos políticos. Creo que hoy venimos a orar por Honduras, venimos a orar por todos los partidos políticos, venimos a orar por cada niño, por cada anciano de esta nación y cada familia".
Sobre la cantidad de personas que se esperan, el pastor aseguró que esperan más de 200 buses. "Solo ahorita han venido 12 unidades, vienen todas las unidades, ya en camino, más de 200 buses que vienen, más la gente que viene en sus vehículos, estamos esperando una gran cantidad de personas".
El pastor aseguró que ante los constantes ataques de los que han sido víctimas por convocar a esta caminata, a ellos solo les queda ser tolerantes: "Creo que es la falta de tolerancia la de ellos, nosotros somos tolerantes, tenemos paz, tenemos tranquilidad".