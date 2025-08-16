Pastor Mario Banegas: "Nosotros venimos hoy a orar por Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.-"Nosotros venimos hoy a orar por Honduras", aseguró este sábado 16 de agosto el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), Mario Banegas, previo a que de inicio la caminata de las iglesias por la paz y la democracia en Honduras.

"Venimos a orar por Honduras y eso demuestra que nosotros estamos en paz, tranquilidad, amamos, Honduras, amamos este país y vamos a seguir orando por este país", dijo EL HERALDO, el líder evangélico.

Banegas reiteró que esta no es una marcha política: "Si fuera una marcha política, no hubiéramos estado orando por la presidenta de la República, no hubiéramos estado orando por otros partidos políticos. Creo que hoy venimos a orar por Honduras, venimos a orar por todos los partidos políticos, venimos a orar por cada niño, por cada anciano de esta nación y cada familia".